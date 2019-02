Allg. Zeitung Mainz: Mit Makel / Kommentar von Alexandra Eisen zurÄnderung von §219a

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau endet in

Deutschland und vielen anderen Ländern, in denen ein

Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich unter Strafe steht, spätestens

beim Recht, selbstbestimmt über den eigenen Körper zu entscheiden.

Die alte kämpferische Parole „Mein Bauch gehört mir!“ gilt in ihrer

Absolutheit nur für Männer. Das mag für viele Frauen unerträglich

sein, erst Recht, wenn sie sich in der psychisch belastenden

Situation einer ungewollten Schwangerschaft befinden. Dann aber geht

es um ein weiteres Menschenleben und die ethischen und rechtlichen

Maßstäbe müssen sich verschieben. Für all jene, die das Thema

Abtreibung nicht als ideologisches oder religiöses Kampfgebiet

betrachten, ist deshalb die seit Mitte der 1970er Jahre geltende

Regelung, innerhalb derer ein Abbruch nach Beratung straffrei bleibt,

ein praktikabler und rechtssicherer Kompromiss. Als solcher wird auch

die nun vom Bundestag nach langem Ringen beschlossene Änderung des

Paragrafen 219a bezeichnet, in dem es um detaillierte Informationen

zu einem Abbruch geht. Dieser Kompromiss ist eine kleine

Erleichterung für die Frauen. Immerhin dürfen Ärzte nun darüber

informieren, dass sie Abtreibungen vornehmen – aber nicht wie.

Zufriedenstellen kann der Kompromiss aber trotzdem nicht. Er

unterstellt Ärzten, sie könnten nicht seriös und sachlich

informieren. Und er wird den Makel nicht los, dass er den direkten,

niederschwelligen Zugang zur Information, wichtige Grundlage für die

selbstbestimmte Entscheidung der Frauen, unnötig erschwert. Auch auf

diese Weise findet Diskriminierung statt.

