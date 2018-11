Allg. Zeitung Mainz: Nicht fürchten / Mario Thurnes zum digitalen Rezept

In kaum einem Themenumfeld sieht Deutschland so alt

und rückständig aus wie im Bereich der Digitalisierung: Vom

Netz-Empfang bis hin zum Datenaustausch machen uns kleinere,

ansonsten rückständigere Wirtschaftsnationen vor, wie es geht. Dies

wird sich rächen. Denn es ist nicht die Frage, ob jemand eine

digitalere Welt gut findet oder nicht. Kommen wird sie. Die

Initiative von Gesundheitsminister Jens Spahn, Rezepte über Apps

abrufbar zu machen, geht daher in die richtige Richtung. Es ist ein

wichtiger Schritt, denn es macht den Nutzern den Vorteil deutlich,

den digitaler Datenaustausch mit sich bringt. In der digitalen

Verwaltung ist dieser nicht so offensichtlich. Daher sind dort die

Bedenken bisher oft größer, als die Anreize zu handeln. Nun muss

Datenschutz ernst genommen werden. Aber diesen als Argument gegen

digitalen Fortschritt einzusetzen, greift zu kurz. Was ist denn die

Alternative, etwa zum E-Rezept? Der Arzt erstellt das Rezept, der

Patient reicht es ein und der Apotheker schickt einen Beleg an die

Krankenkasse; die erfasst es wiederum in ihren Rechnern, sodass die

Mitarbeiter darauf zurückgreifen können. Mit anderen Worten: Die

Daten sind spätestens dann online. Niemand sollte sich zu sicher

sein, dass in den IT-Abteilungen der Kassen die Spezialisten

arbeiten, die Hackerangriffe aus aller Welt abwehren können. Eine

gänzlich analoge Welt wird es nicht mehr geben. Eine Verwaltung

ausschließlich auf Papier kann sich keine Volkswirtschaft mehr

leisten. Statt uns als Land immer nur vor der Digitalisierung zu

fürchten, sollten wir sie als Gesellschaft lieber gestalten.

