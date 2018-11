Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkel und EU

Auf dieser Rede können die Willigen in der EU

durchaus aufbauen. Denn sie haben nicht nur irgendein abgegriffenes

Erbe zu behüten, sondern können mit konkreten Erfolgen wuchern.

Deshalb wollte Merkel die Stagnation durchbrechen, um eine neue

Erfolgsgeschichte der EU anzustoßen – auch mit Blick auf die Wahlen

2019. Nicht ohne Grund begann sie ihren Auftritt mit dem Stolz, vor

„dem größten demokratischen Parlament der Welt“ zu stehen. Das war

eine wohltuende Respektbezeugung. Aber sie ging an eine

Volksvertretung, der die Staats- und Regierungschefs immer noch

zentrale Rechte verweigern. Merkel hat in Straßburg nicht die Welt

verändert, aber wenigstens die Arbeitsaufträge sind schon mal klar.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell