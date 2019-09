Allg. Zeitung Mainz: Sicherer / Friedrich Roeingh zur Entlassung John Boltons

Trumps Twitterbotschaften zu den reihenweisen

Entlassungen seiner Minister und Berater sind die schönsten. Man kann

sich völlig unbeschwert an seinem wunderbar lakonischen

Kurznachrichtenstil erfreuen und muss nicht um den Weltfrieden

fürchten: „I informed John Bolton last night that his services are no

longer needed at the White House.“ Und Abmarsch. Dass Trumps

(Un-)Sicherheitsberater umgehend eine andere Version seiner Demission

in Umlauf brachte – unerheblich. Mit der Wahrheit nehmen sie es beide

bekanntlich nicht so genau. In jedem Fall hat die Entlassung Boltons

die Welt ein wenig sicherer gemacht. Natürlich sollte man sich auch

jetzt davor hüten, den sprunghaft agierenden US-Präsidenten

verlässlich ausdeuten zu wollen. Es mehren sich aber die Zeichen,

dass Trump zwar vor keiner Drohung und auch vor keiner

Eskalationsstufe zurückschreckt – um dann doch lieber einen Deal

anzustreben. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, auch einen

Rückzieher zu machen – dann aber auf Kosten des Gesichtsverlusts

anderer. John Bolton hat jedenfalls nie einen Zweifel daran gelassen,

dass er im Streit mit dem Iran den Waffengang sucht. Auch wenn sich

die segensreiche Entzweiung Trumps und Boltons an den

unterschiedlichen Vorstellungen der beiden zum Umgang mit den

afghanischen Taliban entzündet zu haben scheint: Die USA in einen

Krieg führen will Trump offenbar auf keinen Fall. Für diese

Erkenntnis ist man im Spätsommer 2019 fast schon bereit, über Lügen,

Beleidigungen und Trumps Attacken auf die Weltwirtschaft

hinwegzusehen.

