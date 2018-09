Allg. Zeitung Mainz: Verrückte Welt / Reinhard Breidenbach zum Fall Maaßen

Ja, es ist eine ziemlich miese Nummer, die da über

die Bühne geht. Und jeder Bürger hat Recht, wenn er fragt: „Haben die

da oben noch alle Tassen im Schrank?“ Das ist die eine Seite. Aber es

gibt noch eine zweite. Die fragt: Was wäre die Alternative gewesen?

Zerbrechen der Koalition? Neuwahlen? Eine Minderheitsregierung? Wir

kommen nicht um die Erkenntnis herum: In dieser verrückten Welt wird

auch die Lage der Politik immer vertrackter, auch wenn wir Lichtjahre

von dem entfernt sind, was manche als „Weimar“-Menetekel an die Wand

malen – Gerede, purer Unsinn. Aber immer öfter wird es in Zukunft

geschehen, dass es nur die Wahl gibt zwischen Pest und Cholera – im

übertragenen Sinn. Hans-Georg Maaßen war nicht mehr tragbar in seinem

Amt. Dass er nun offenbar sogar „nach oben“ befördert werden soll,

darf man getrost als ungerecht bezeichnen oder als Schlag ins Gesicht

anderer, die wegen weniger nach Hause geschickt werden. Aber Maaßen

einfach vom Hof jagen? „Nur über meine Leiche“, hat Seehofer

vielleicht gesagt. Das wollte wohl nicht mal die SPD auf ihr Gewissen

laden. Gewiss: auch das ein Deal, auch das kein sauberer. Jedoch

waren es Menschen, wenn auch nicht alle, die die Welt zu dem gemacht

haben, was sie ist: ein Ort, an dem man manchmal Fünfe gerade sein

lassen und Teufel mit Beelzebub austreiben muss, damit uns der Planet

nicht um die Ohren fliegt. Was keinesfalls bedeutet, dass man nicht

diejenigen unterstützen muss, die ohne faule Kompromisse Wege suchen.

Die Regierung regiert also weiter, erstmal. Aber alles hat seine

Grenzen. Ende Juni, dreieinhalb Monate nach der Regierungsbildung:

Staatskrise wegen Seehofer. Seitdem sind keine drei Monate vergangen:

schon wieder Staatskrise. Und schon wieder mittendrin: Seehofer. Ein

toller Rhythmus. Zwei Schlussfolgerungen. Erstens: Mit Seehofer, das

kann kein Zufall sein, und das geht jetzt nicht mehr lange gut. Er

hat viel geleistet, aber nun ist er am Ende seiner Kraft. Mit 69 darf

er das sein, nach der Bayernwahl sollte er in Pension gehen.

Zweitens: Wenn in drei Monaten die nächste Staatskrise droht,

womöglich wegen der Maut oder wegen der Beziehungen Deutschlands zu

Uganda, dann ist es wirklich genug. Dann soll halt jeder seiner Wege

gehen und beim Wähler um Vergebung betteln. Dann kann sich die SPD

auf sich selbst besinnen, die CSU ihr Verhältnis zur CDU und die CDU

ihr Verhältnis zur Kanzlerin klären. Auch das extrem stressig, für

die Bürger. Im Übrigen: Alle Querelen Merkel und ihrer vermeintlich

verfehlten Flüchtlingspolitik anzulasten, die schlecht gemanagt, aber

im Grundgedanken keineswegs verfehlt ist – das taugt schon lange

nicht mehr als Generalausrede.

