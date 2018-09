Rheinische Post: Kühnert: Maaßen-Regelung ist „Schlag ins Gesicht“

Der Bundesvorsitzende der

SPD-Jugendorganisation Jusos, Kevin Kühnert, hat die Regelung in der

Causa Hans-Georg Maaßen als „Schlag ins Gesicht“ bezeichnet. „Ein

Verfassungsschutzpräsident, der rechte Verschwörungstheorien

verbreitet und verteidigt, ist offensichtlich ungeeignet für ein

öffentliches Amt und gehört daher in den Ruhestand versetzt“, sagte

Kühnert der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Das ist

nicht passiert, stattdessen wurde er sogar befördert und in die

Regierung berufen“, so Kühnert weiter. „Das ist ein Schlag ins

Gesicht all derer, die jeden Tag in voller Konsequenz Verantwortung

für sich und ihr Handeln tragen.“ Kühnert stellte auch die große

Koalition insgesamt infrage: „Wenn die Arbeitsgrundlage dieser

Koalition aber nur noch das Befinden der CSU ist, dann muss sich die

SPD ganz klar die Sinnfrage stellen: Warum sollten wir jetzt noch

Teil dieser Koalition bleiben?“ Festhalten könne man: Ohne die SPD

wäre Maaßen immer noch Präsident des Verfassungsschutzes und eine

Zumutung für unsere Demokratie. „Das war es dann aber leider auch

schon.“ Kühnert sieht zudem einen Autoritätsverlust bei der

Kanzlerin. „Es gelingt Angela Merkel einfach nicht, sich gegen die

CSU zur Wehr zu setzen.“ Ihre Kanzlerschaft sei an einem neuen

Tiefpunkt angekommen. „Die CSU ist heute eine Partei, die ein

offensichtliches Problem mit dem demokratischen Rechtsstaat hat und

ihre Schwesterpartei samt Kanzlerin nach ihrer Pfeife tanzen lässt.“

Unter diesen Bedingungen sei diese Einigung wohl das Maximum, das die

SPD erreichen konnte, sagte Kühnert.

