Allg. Zeitung Mainz: Verzwergt / Kommentar von Lars Hennemann zu Merkel in China

In der Haut der Kanzlerin möchte man derzeit nicht

stecken. Auf der einen Seite ein Cowboy in Washington, der nicht

konkurrenzfähige heimische Branchen – etwa die Autobauer – mit

rabiaten Methoden zu schützen anstrebt. Und damit wohl durchkommen

wird, weil er trotz allen Bedeutungsverlustes auf absehbare Zeit noch

der dickste Junge auf dem Schulhof ist. Auf der anderen Seite China,

das Geschäft nur erpresserisch gegen Technologietransfer gewährt. Und

damit wohl ebenfalls durchkommen wird, weil man bald ähnlich dick ist

wie der Cowboy, aber noch wesentlich schlauer: Was sich in Fernost in

Sachen Digitalisierung anbahnt, ist mitunter kaum fassbar. Weniger

Grundgefasste als Angela Merkel könnten in einer solchen Situation

die Fassung verlieren. Aber dazu hat sie weder Zeit noch echten

Anlass. Keine Zeit, weil Europa – und mit ihm Deutschland vorneweg –

schleunigst seiner eigenen Verzwergung Einhalt gebieten muss. Das

letzte Mal, als das global in einer (damaligen) Schlüsseltechnologie

gelang, wurde die Firma Airbus gegründet. Keinen Anlass, weil man die

chinesische Big-Brother-Welt trotz aller Fremdheit und Maßlosigkeit

erst einmal verstehen muss, um ihr einen Gegenentwurf vorsetzen zu

können. Auch deshalb, weil die Strategien der amerikanischen

Technik-Giganten der Chinas so fern gar nicht sind. Die Kanzlerin hat

also gut daran getan, Flagge zu zeigen. Aber das langt nicht. Sie

muss einen Aufholprozess anstoßen, damit Europa die schöne neue

Digitalwelt trotz aller Konkurrenz menschengerecht prägen kann. China

und die USA sind dazu nicht willens oder aktuell nicht in der Lage.

Und irgendwann ist der Zug schlicht abgefahren, um noch Einfluss

nehmen zu können.

