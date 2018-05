Neue Westfälische (Bielefeld): Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen Teure Loftwohnungen sind keine Lösung Lothar Schmalen, Düsseldorf

Es gibt nicht wenige Politik-Experten, die den

Mangel an bezahlbarem Wohnraum für das drängendste aller politischen

Probleme der nächsten Jahre bezeichnen. Dass normal verdienende

Familien mit Kindern in größeren Städten kaum noch bezahlbare

Wohnungen finden, geschweige denn Geringverdiener, ist ein Zustand,

der geändert werden muss, wenn die Gesellschaft nicht vollends

auseinanderdriften soll. Auch wenn die Schätzung, dass in NRW

jährlich 80.000 Wohnungen zu wenig gebaut werden, ungenau sein mag,

weil sie schon ein paar Jahre alt ist – das Thema bleibt im größten

deutschen Bundesland mit seinen vielen Großstädten und Ballungsräumen

an Rhein und Ruhr besonders drängend. Insofern ist es nur zu

begrüßen, wenn NRW-Bauministerin Scharrenbach nicht nur Fördergelder

für den Wohnungsbau, sondern auch eine schnelle Bereitstellung von

Wohnungsbauflächen und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

einfordert. Dass der Blick dabei vor allem auf bereits vorhandene

Reserveflächen fällt, ist schon allein vor dem Hintergrund des immer

weiter voranschreitenden Flächenverbrauchs vernünftig. Daneben muss

aber eine kluge Wohnungspolitik vor allem dafür sorgen, dass der

zusätzliche Wohnraum zu einem möglichst großen Teil im unteren

Preissegment angesiedelt ist. Noch mehr teure Loftwohnungen für gut

verdienende Singles oder Paare ohne Kinder lösen das Wohnraumproblem

nicht.

