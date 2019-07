Allg. Zeitung Mainz: Waldsterben II / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Zustand des Waldes

Der Mythos Wald bewegt verlässlich die deutschen

Gemüter. In den achtziger Jahren war es das Waldsterben, das der

Umweltbewegung zu ihrem Durchbruch verhalf. Die heutigen Leugner der

Klimakatastrophe dagegen nehmen die damals prognostizierte

Katastrophe als Beleg für ihre These von der Öko-Hysterie. Dabei war

das Waldsterben der Achtziger der Wendepunkt zur Etablierung einer

sauberen Industrie, von der auch der Mensch ganz direkt profitiert

hat. In der aktuellen Debatte um Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte

kann sich niemand mehr vorstellen, welcher Gesundheitsbelastung

Städter noch vor 30, 40 Jahren ausgesetzt waren. Das Waldsterben II.,

das wir derzeit erleben, lässt sich dagegen nicht mehr mit dem Einbau

von Filteranlagen und Waldkalkungen bekämpfen. Die Dürre zweier

Sommer sowie die dramatische Regenarmut eines Winterhalbjahres haben

ausgereicht, dass unsere Böden bis zu zwei Metern Tiefe ausgedörrt

sind. Es bräuchte einen zweimonatigen Dauerregen, um die tiefen

Bodenschichten wieder zu befeuchten. Den wird es wohl über Jahrzehnte

hinweg nicht geben. Dass die Bäume schon im Spätsommer herbsten und

ein Gutteil von ihnen die Dürre im Boden nicht übersteht, dieses

Phänomen wird uns so schnell nicht loslassen. Und an der

Ursachenschraube ist – anders als beim sauren Regen – kaum zu drehen.

Die Ausrichtung auf Baumsorten, die extreme Trockenheit besser

verkraften, wird nicht nur Jahrzehnte dauern. Der Wandel hat nur eine

Chance, wenn die Waldbewirtschaftung der Profitorientierung

grundsätzlich entzogen wird. Kurzfristige Hilfen für Waldbauern wären

nur der Tropfen auf den heißen Stein.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell