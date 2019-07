Mittelbayerische Zeitung: Lesen lernen, schwimmen lernen / Seit Jahren geht die Zahl der sicheren Schwimmer zurück, die der tödlichen Badeunfälle steigt. Von Katharina Kellner

Wenn ein Kind im Wasser untergeht, passiert das

ganz still: kein Schrei, kein Um-sich-Schlagen, kein wildes Spritzen.

Eltern, die das erlebt haben, treibt die Erinnerung noch lange danach

Schauder über den Rücken. Doch solch ein Erlebnis braucht es gar

nicht, um zu wissen: Jedes Kind sollte schwimmen können. Der

Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zufolge ist Deutschland

auf dem Weg, zu einem Land von Nichtschwimmern zu werden: Laut einer

Forsa-Umfrage von 2017 sind rund 60 Prozent der Grundschüler und

jeder zweite Erwachsene nach eigenen Angaben Nichtschwimmer oder

schlechte Schwimmer. Der Trend gehe nach unten. Als sicherer

Schwimmer gilt laut DLRG, wer die Disziplinen des

Jugendschwimmabzeichens Bronze erfüllt. Die Vorteile des Schwimmens

liegen auf der Hand: Es rettet im Ernstfall Leben. Das ist wichtig in

einem Land, in dem es viele Gewässer gibt und viele Aktivitäten am

oder auf dem Wasser stattfinden. Überhaupt macht Schwimmen Spaß und

ist eine Sportart, die man ohne Ausrüstung oder aufwendige Kleidung

ausüben kann. Man muss nicht besonders sportlich sein – Schwimmen

schont die Gelenke und ist gleichzeitig effektiv. Wer anfangs Angst

vor dem Wasser hatte, dem wird es ein gutes Selbstwertgefühl geben,

sich das Schwimmen erarbeitet zu haben. Und dann bedeutet Schwimmen

auch Teilhabe. Der Eintritt ins Schwimmbad ist vergleichsweise

günstig, der zum Badeweiher sogar kostenlos. Das ist wichtig für

Kinder aus Familien, die sich keinen Urlaub am Meer leisten können.

Doch obwohl Schwimmen kein teurer Lifestyle-Sport ist, gibt es hohe

Hürden, um diese Fertigkeit zu lernen: Ein Platz in einem

Kinder-Schwimmkurs ist nur mit einiger Hartnäckigkeit zu ergattern.

Das gilt auch für Regensburg. Dazu kommt, dass sich manches

Kursangebot nur schwer mit Berufstätigkeit der Eltern vereinbaren

lässt: Wer arbeitet, kann keinen Block stemmen, der an drei

Nachmittagen während der Woche stattfindet. Dieser Umstand und die

Kosten machen das Schwimmenlernen für manche Eltern zur

Herausforderung. Und so ist es damit wie mit anderen Aktivitäten, die

Zeit, Geld und Organisation kosten: Wer ohnehin wenig Kapazitäten

frei hat, für den hat Schwimmen keine Priorität. Alleine die Eltern

verantwortlich zu machen, dass Kinder nicht schwimmen lernen, greift

aber ohnehin zu kurz. Uwe Wiegand, ehemaliger Cheftrainer des

Schwimmclubs Regensburg, betreibt in Regenstauf eine private

Schwimmschule. Er hält es für keine gute Idee, wenn Eltern selbst

ihren Kindern das Schwimmen beibringen. Es sei nicht garantiert, dass

Kinder das Schwimmen sicher und richtig lernten. In der

Eltern-Kind-Beziehung stehe der Spaß im Vordergrund, nicht das

Lernen. Wiegand bestätigt die riesige Nachfrage nach Kursen. Doch die

Schwimmschulen könnten ihr Angebot nicht erweitern, weil die

vorhandenen Wasserflächen bei Weitem nicht ausreichten – nicht einmal

in einer Stadt wie Regensburg, wo das Angebot noch verhältnismäßig

gut ist. Diesen Trend gibt es in Deutschland seit Jahren – kommunale

Schwimmbäder schließen mangels Rentabilität. In Spaßbädern fehlt es

nicht an Rutschen und Whirlpools, aber an Übungsbahnen. Und so steht

20 bis 25 Prozent der Grundschulen in Deutschland kein Becken zur

Verfügung, obwohl Schwimmen nach wie vor als Pflichtveranstaltung im

Lehrplan steht. Wiegand nennt als weiteren Missstand die zu geringe

Zahl ausgebildeter Schwimmlehrer. Bund, Länder und Kommunen müssen

dieser Misere abhelfen, gemeinsam auch kleinere Bäder bewahren und

Sportlehrer zur Rettungsschwimmer- Fortbildung motivieren. Das kostet

Geld, kann aber im Einzelfall existenziell wichtig sein. Die

Statistik tödlicher Badeunfälle zeigt: 2018 sind in Deutschland 500

Menschen ertrunken. Wenn Kinder so selbstverständlich schwimmen

lernen würden wie lesen und schreiben, könnten es weniger sein.

