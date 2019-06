Allg. Zeitung Mainz: Wehrhaft / Christoph Cuntz zur Drohung mit Artikel 18

Mit denen, die ihn verachten, ist der Rechtsstaat in

der Vergangenheit fast schon verständnisvoll umgegangen. Wüste

Drohungen gegen seine Repräsentanten sind für ihn Ausdruck der

Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist es auch, wenn eine

rechtsextreme Partei um Stimmen wirbt mit dem Slogan „Weg mit der

Scheiße“, der offenkundig auf etablierte Parteien gemünzt ist. Oder

wenn „Reichsbürger“ die Existenz der Bundesrepublik bestreiten. Nicht

einmal zu einem Verbot der neonazistisch-terroristischen Organisation

„Combat 18“ hat man sich durchringen können. Kein Wunder also, dass

manch einer den Rechtsstaat als schwach wahrnimmt. Dabei ist er

durchaus wehrhaft verfasst. Daran hat der frühere Generalsekretär der

CDU, Peter Tauber, erinnert: Artikel 18 des Grundgesetzes erlaube es,

den Feinden der Demokratie Grundrechte wie Meinungs- und

Versammlungsfreiheit zu entziehen. Tauber ist entgegengehalten

worden, wer Artikel 18 anwende, schaffe Märtyrer. Dies Argument

überzeugt nicht. Jene Kreise, die dem Einpeitschen der Hassprediger

erliegen, sind für den Staat ohnehin verloren. Umgekehrt wäre die

Drohung, Grundrechte zu entziehen, ein deutliches Signal an all jene,

die Hass und Hetze verbreiten auf Plakaten, in Reden, im Internet

oder auch in Moscheen. Es wird ja viel geklagt über den Mangel an

Respekt, der Politikern, Polizisten und Rettungssanitätern

entgegengebracht wird. Mit der ultimativen Drohung an seine Verächter

würde sich der Rechtsstaat wieder jenen Respekt verschaffen, der ihm

und seinen Repräsentanten gebührt.

