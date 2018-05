Allg. Zeitung Mainz: Zu einfach / Kommentar von Markus Lachmann zu Tourismus und Klimaschutz

Niemand würde bestreiten, dass ein Langstreckenflug

eine verheerende Kohlendioxid-Bilanz hat. Und zweifelsohne hat der

Luftverkehr einen hohen Anteil am weltweiten Ausstoß von

Treibhausgasen. Deshalb muss es jeder selbst mit seinem Gewissen

vereinbaren, ob er die Malediven dem Urlaub in den Alpen vorzieht,

vorausgesetzt, der Geldbeutel lässt eine solche Wahlmöglichkeit

überhaupt zu. Wer jedoch Urlaubsreisen lediglich nach dem

Kohlendioxid-Ausstoß bemisst, macht es sich zu einfach. So besagt

eine neue Studie, Tourismus sei klimaschädlicher als bisher

angenommen. Die Rechnung kann aber auch anders aufgemacht werden: In

Deutschland hängen drei Millionen Jobs am Tourismus. Die touristische

Nachfrage sorgt für eine Bruttowertschöpfung von 105 Milliarden Euro,

das sind 3,9 Prozent der Bruttowertschöpfung der gesamten deutschen

Volkswirtschaft. Mehr als im Maschinenbau, mehr als im Einzelhandel.

Ein Fünftel der Touristen, die uns besuchen, kommen aus dem Ausland.

Also verzichten wir doch auf unsere ausländischen Gäste! Im Ernst,

reden wir lieber über Klimaschutz im Alltag. So kann jeder seine

persönliche Pendlerbilanz hinterfragen. Warum gibt es auf deutschen

Straßen so wenige Fahrgemeinschaften? Wir verteufeln den Diesel,

während Benzinmotoren doch mehr Kohlendioxid ausstoßen. Schließlich

kann jeder in den eigenen vier Wänden Energie sparen, ganz effizient.

Und wer auf seinen Malediven-Urlaub nicht verzichten will, kann den

„Gegenwert“ des Kohlendioxid-Verbrauchs an diverse

Klimaschutzprojekte spenden. Oder einfach seinen Urlaub genießen.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Danielle Schwarz

Newsmanagerin

Telefon: 06131/485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell