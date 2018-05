Mitteldeutsche Zeitung: zu Putin

Einen echten Neuanfang wird es mit Putin als

Präsident aber nicht mehr geben. Wer aber Einfluss auf die künftigen

Beziehungen zu Russland nehmen will, der darf die Verbindungen im

Hier und Jetzt nicht kappen. Das hört sich abstrakt an, lässt sich

aber politisch-konkret durchbuchstabieren. Die Krim-Annexion darf

nicht akzeptiert werden. Die Sanktionen müssen gelten, bis die Gründe

entfallen. Zugleich bleibt es aber alle Anstrengungen wert, Kriege

und Konflikte wie in Syrien oder der Ostukraine durch diplomatische

Initiativen möglichst zu entschärfen.

