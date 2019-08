Allg. Zeitung Mainz: Zu milde / Reinhard Breidenbach zum Urteil im Chemnitzer Fall

Ob neuneinhalb Jahre Haft für die vorsätzliche

Tötung eines Menschen eine gerechte oder gar hohe Strafe sind, ist

zweifelhaft. Der Tatbestand lässt Strafen bis zu lebenslänglich zu.

Generell krankt das deutsche Strafrecht daran, dass Tötungen im

Gegensatz zu Eigentumsdelikten tendenziell zu milde gesehen werden.

Nach der Bluttat von Chemnitz, begangen nach Überzeugung des Gerichts

vom angeklagten Syrer, versetzten Horden von Neonazis die Republik in

Angst und Schrecken. Das ist eine Schande für die Demokratie, muss

bei der juristischen Bewertung des Totschlagsfalls aber natürlich

außen vor bleiben. Wahr ist gleichwohl: In einer solchen Atmosphäre

Recht zu sprechen, ist sicher schwierig. Aber Richter stehen in

dieser Pflicht, und bis zum Beweis des Gegenteils darf die Republik

getrost darauf vertrauen, dass diese Pflicht erfüllt wird. Dass die

Verteidiger des Angeklagten im Fall Chemnitz unterstellen, das

Gericht sei beeinflusst gewesen, ist eine atemberaubende These – aber

Verteidigern selbstverständlich erlaubt. Gleiches würde gelten, wenn

unterstellt würde, Ausländer würden härter oder milder bestraft als

Deutsche. Dass Verteidiger zu sehr Vielem legitimiert sind, gehört zu

den unerlässlichen Regeln im Rechtsstaat. Anders als Strafverteidiger

sollten Politiker sehr darauf achten, wie weit sie das Maul

aufreißen, in einer solchen Atmosphäre. Wenn es zutrifft, dass die

Chemnitzer Oberbürgermeisterin vor Prozessbeginn ihre Hoffnung auf

eine Verurteilung des Angeklagten kundtat, ist das unverantwortlich.

So wird die Unschuldsvermutung zum Spielball von Politikgetöse.

