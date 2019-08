Alpbach als ein Inkubator für konkrete Lösungsvorschläge

Eröffnung des Europäischen Forums Alpbach 2019 – Hommagen an

Karl Popper und Agnes Heller: „Politische Freiheit ist eine Bedingung für die

Sicherheit“

„Wir wollen das Europäische Forum Alpbach von einer Diskussionsplattform zu

einem Inkubator weiterentwickeln, zu einem Brutkasten, wo konkrete Vorschläge

entstehen, um die Probleme unserer Zeit erfolgreich anzupacken.“ Diese

Ankündigung machte Präsident Franz Fischler heute, Sonntag, am späten Vormittag

bei der Eröffnung des 74. Europäischen Forums Alpbach (EFA). An dem Festakt im

Congress Centrum Alpbach nahmen zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen

Lebens teil, etwa die Landeshauptleute von Tirol, Südtirol und Trentino,

Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl oder die Ex-Minister Margarethe

Schramböck und Andrä Rupprechter.

Das Generalthema des EFA 2019 lautet „Freiheit und Sicherheit“: Eine

Installation des Südtiroler Künstlers Lois Anvidalfarei vor dem Congress Centrum

illustriert die Spannung zwischen diesen Begriffen mit Bronzefiguren, die – je

nach Betrachtung – in einem Baugerüst eingesperrt sind oder darin Schutz suchen.

Die Festrede bildete ein Text, vorgetragen von Prof. Josef Mitterer, den die

weltweit anerkannte ungarische Philosophin Agnes Heller kurz vor ihrem Tod Mitte

Juli eigens für das EFA verfasst hatte. Bereits seit dem 14. und noch bis zum

30. August finden im Rahmen des EFA mehr als 100 Veranstaltungen statt.

Insgesamt nehmen daran über 5000 Personen teil, darunter knapp 700

StipendiatInnen aus 95 Staaten.

„Wir müssen für die Freiheit planen, nicht für die Sicherheit“

Franz Fischler erläuterte einige Aspekte des Europäischen Forums Alpbach: „Wir

bringen Manager mit Pionieren der Kreislaufwirtschaft zusammen, um Lösungen in

puncto Nachhaltigkeit und Klimapolitik zu entwickeln. Wir zeigen konkrete Wege

auf, wie engagierte Bürgerinnen und Bürger die Demokratie und die Herrschaft des

Rechts verteidigen können.“ Das EFA 2019 sei auch eine Hommage an den

„Ehrenalpbacher“ Sir Karl Popper, der in seinem Plädoyer für eine offene

Gesellschaft betont habe: „Wir müssen für die Freiheit planen, nicht für die

Sicherheit.“

Unter dem Titel „Freiheit und Sicherheit“ schrieb Heller, die dem Holocaust

mehrmals nur knapp entkam und von Ungarns Kommunisten ins Exil gedrängt wurde:

„Immer, wenn politische Institutionen nicht frei gewählt werden, wenn die Macht

nicht geteilt wird, fehlt die Möglichkeit, Markt und Technologie zu

kontrollieren. Daher ist politische Freiheit eine Bedingung für die Sicherheit

der Menschen.“ Und, so Heller weiter: „Die Sicherheit unserer und aller

folgender Generationen hängt daher an unserer Freiheit, genauer gesagt daran,

wie wir von unserer Freiheit Gebrauch machen.“

Zu Beginn der Eröffnung spielte die R.E.T. Brass Band vor bzw. auf der

Installation von Lois Anvidalfarei die Auftragskomposition „Gerüst“ von Christof

Dienz. Nach dem eigentlichen Festakt gab es für die Besucherinnen und Besucher

eine Tiroler Marende (Jause).

Noch vor dieser Veranstaltung im Congress Centrum hatte auf dem Alpbacher

Dorfplatz ein Festakt zu den Tiroltagen stattgefunden. In deren Rahmen stellten

junge ForscherInnen und InnovatorInnen mit Bezug zur Europaregion Tirol am

Samstag ihre Ideen vor. Für Sonntagnachmittag war nicht nur die Prämierung von

zwei der präsentierten Projekte geplant, sondern auch eine Diskussion der

Landeshauptleute über die Ergebnisse dieses „Euregio Labs“. (Schluss)

