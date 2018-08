Am 8. September zum Tag der offenen Tür ins Rhein-Taunus-Krematorium

Seit nunmehr 18 Jahren führt das Rhein-Taunus-Krematorium in Dachsenhausen den jährlichen „Tag der offenen Tür“ durch. Traditionell beginnt er mit einem Gedenkgottesdienst zu dem Angehörige von nah und fern anreisen, die hier Verstorbene verabschiedeten. „Viele Besucher möchten allerdings auch einfach nur erfahren, wie ein modernes Krematorium funktioniert, obwohl bei einigen Menschen durchaus ein mulmiges Gefühl mitschwingt“, sagt Karl-Heinz Könsgen, Geschäftsführer des Krematoriums. Deshalb sollten Besucher wissen, dass sie keine Verstorbenen sehen werden. Vielmehr bekommen Sie ausschließlich geschlossene Särge zu Gesicht.

Die Führungen starten dort, wo üblicherweise die Särge angeliefert werden. Bereits bei der Ankunft wird der Sarg mit dem Verstorbenen gewogen. „In unserem Krematorium sind wir in der Lage, adipöse Verstorbene einzuäschern bis zu einem Gewicht von 450 kg“, so Könsgen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die fußläufig entfernten Friedhöfe zu besuchen. Dies sind der Rheinhöhen Ruhewald, der Rasenfriedhof, das Gräberfeld im Blumengarten und der erste Mensch-Tier-Friedhof Unser Hafen. „Zudem bauen wir derzeit eine Erweiterung des Krematoriums. So erhalten Besucher einen noch besseren Einblick über den Aufbau der Anlage“, sagt Könsgen.

Ein interessantes Rahmenprogramm rundet das Angebot vor Ort ab.

– Die Initiative Mapapu stellt sich mit ihrer Idee vor, den Verlust im wahrsten Sinne des Wortes begreifbarer zu machen.

– Der Verein Diagnose Leukämie e. V. ist mit einem Stand dabei. Gäste können sich typisieren lassen und erhalten Infos zu den mittlerweile einfachen Spenderverfahren.

– Mit Trauerarbeit und auch Fortbildung beschäftigt sich das Institut Dellanima, das seine Arbeit an einem Stand vorstellt.

– Die evangelische Kirche lädt ein in die wenige Minuten entfernte offene Waldkapelle. Dort stehen Seelsorge, Pfarrer und Mitarbeiter für Gespräche und Einblicke zur Verfügung.

– Zudem bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Friedhofsgesellschaft Beratung zum neuen 200 Grab über „grabkauf.de“ an.

– Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Kinder können sich während der Führung auf dem Spielplatz beschäftigen.

Der Eintritt ist frei. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.