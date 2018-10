Thomas Jung: „Harte Strafen für Gewalt an Schulen“ (FOTO)

Nach einem Streit zweier 14jähriger Mädchen um ein T-Shirt an derGrund- und Oberschule in Calau rückte die libybsche Familie der einenin der Schule am Springteichallee an. Der Streit eskalierte,Drohungen wurden ausgestoßen, die Polizei wurde gerufen, sodass keingeregelter Unterricht am Donnerstag stattfinden konnte.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Brandenburger

Landtag, Thomas Jung, meint dazu: „Ob in Potsdam an einer Schule

Ortsfremde mit Messern herumlaufen oder in Calau Zuwanderer-Eltern

wegen eines Bagatellstreits den Unterricht verhindern: Dieses

Benehmen muss hart bestraft werden. Unsere Kinder sollten in der

Schule sicher sein. Wenn Zuwanderer das nicht verstehen, haben sie

umgehend ihr Aufenthaltsrecht bei uns verloren. Die Schule darf kein

Ort der Gewalt sein, sondern ein Ort des Lernens bleiben. Unterricht

unter Polizeischutz, nur weil sich manche Migranten nicht an unsere

Regeln halten, ist grotesk.“

