ARD-Mittagsmagazin: Michael Kretschmer (CDU) – Thüringen braucht unabhängigen Kandidaten

Nach der umstrittenen Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen

fordert der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer, CDU, einen

unabhängigen Kandidaten für das ostdeutsche Bundesland. “Das einzige, was jetzt

in dieser schwierigen Situation hilft, ist eine neutrale Persönlichkeit, die von

allen getragen wird und die in einer vereinbarten Zeit von vielleicht zwölf

Monaten dafür sorgt, dass in diesem Land Neuwahlen stattfinden können”, sagte

Kretschmer am Dienstag im ARD-Mittagsmagazin.

Das bisherige rot-rot-grüne Bündnis sei nach der Landtagswahl im Oktober trotz

einer fehlenden Mehrheit mit großer Selbstherrlichkeit in die

Koalitionsverhandlungen gegangen. “Sie haben Ministerposten verteilt und wollten

dann eine Ministerpräsidenten-Wahl durchführen. Das geht so nicht”, so

Kretschmer weiter.

Der Thüringer CDU empfiehlt der sächsische Landeschef, auch bei der künftigen

Ministerpräsidenten-Wahl den Kandidaten der Linkspartei, Bodo Ramelow, nicht zu

unterstützen: “Was verbindet uns als CDU mit der Linkspartei? Nichts. Gar

nichts. Bodo Ramelow hat in Thüringen keine Mehrheit, das soll er zur Kenntnis

nehmen.”

An der derzeitigen Situation in dem ostdeutschen Bundesland gibt Kretschmer der

Thüringer CDU eine Mitschuld: “Die CDU hat durch falsches Verhalten mit der FDP

da aus meiner Sicht auch eine schwierige Situation miterzeugt, die muss jetzt

geklärt werden. Die Verfassungslage in Thüringen war ja so, dass man eine

geschäftsführende Regierung von Bodo Ramelow im Amt behalten hätte können, dass

da auch bei Entscheidungen wie dem Haushalt oder Staatsverträgen aus

staatsbürgerlicher Verantwortung auch die CDU hätte mitwirken können.”

