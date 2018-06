Ask me first # MeToo – App verhilft zum Recht

Grundlage für die App ist das neue schwedische Gesetz, wonach jeder nur Sex haben darf, der sein Einverständnis gegeben hat.

Die ToConsent App unterstützt Frauen und Männer gleichermaßen dabei, ihre persönlichen Meinungen zu respektieren und zu akzeptieren, und hilft ihnen, im Falle einer Meinungsverschiedenheit Rechtssicherheit durch Video-Beweise zu schaffen.

Frei nach dem Motto „Ask me first #MeToo“

erhältlich und soll als Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft verstanden werden.

