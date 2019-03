Ausgezeichnet: MERKUR Casino ist zum fünften Mal „Top nationaler Arbeitgeber“ (FOTO)

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bewerten Arbeitgeber: Dasmündet im fünften Jahr in Folge für MERKUR Casino in die Auszeichnung„Top nationaler Arbeitgeber“ des Magazins „FOCUS-Business“. DasTochterunternehmen der familiengeführten, ostwestfälischen GauselmannGruppe gehört damit zu den beliebtesten 1.000 Arbeitgebern in 22Branchen in Deutschland. „Es ist nicht nur die Auszeichnung an sich,die mich so stolz macht, sondern auch die Tatsache, dass wir alseinziges Unternehmen der Branche vertreten sind. Die hoheZufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit –ihrem–Arbeitgeber MERKUR Casino zeigt sich im fünften Jahr in Folgedeutlich, und das freut mich sehr“, erklärt Unternehmensgründer undVorstandsvorsitzender Paul Gauselmann.

MERKUR Casino gehört zum Geschäftsbereich Spielbetriebe der

Gauselmann Gruppe. Dieser Bereich umfasst neben den europaweit mehr

als 700 Spielstätten auch den Betrieb von zehn Spielbanken-Standorten

in Deutschland sowie von Casinos auf Kreuzfahrtschiffen unter dem

Markennamen CASINO MERKUR MARE.

Bei der Wahl zum „Top nationalen Arbeitgeber“ ist MERKUR Casino in

der Kategorie „Gastronomie, Beherbergung, Entertainment, Fitness und

Tourismus“ gelistet. Insgesamt wurden durch das

Marktforschungsinstitut Statista 143.500 Arbeitnehmerinnen- und

Arbeitnehmer-Urteile für die Auszeichnung „Top nationaler Arbeitgeber

2019″ ausgewertet. Dabei stand die Frage im Vordergrund, ob sie „ihr“

Unternehmen weiterempfehlen würden. „FOCUS-Business“ arbeitet für die

Befragung mit Xing, dem führenden sozialen Netzwerk für berufliche

Kontakte, und dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu.com zusammen.

„Das Erfolgskonzept von MERKUR Casino ist die Mischung aus

vielfältigen Aus- und Weiterbildungen, umfassenden

Personalmarketing-Maßnahmen sowie exklusiven Veranstaltungen für die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Vorstand Armin Gauselmann.

So bietet das Unternehmen neben der branchenspezifischen Ausbildung

zum/zur Automatenfachmann/-frau die innerbetriebliche Fortbildung

zum/zur Fachmann/-frau für Casino-Service (IHK) in Zusammenarbeit mit

der IHK-Akademie Ostwestfalen an. Diese haben mittlerweile mehr als

700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich abgeschlossen. Auch

regelmäßige Produktschulungen und die jährlich stattfindende

„Qualifizierungsoffensive“ für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

von MERKUR Casino aus ganz Deutschland sind Teil des

Weiterbildungsangebots. Viele Fortbildungen werden auf dem Schloss

Benkhausen angeboten, das die Unternehmerfamilie Gauselmann 2010

erwarb und zu einem modernen Schulungszentrum umbaute.

Zudem bietet das Unternehmen Mitarbeiter-Veranstaltungen an, wie

beispielsweise „Ahoi by Merkur“ im vergangenen Jahr. Passend zum

Thema gingen im Sommer mehr als 400 Kolleginnen und Kollegen in

zahlreichen Städten in Deutschland an Bord von Fahrgastschiffen, auf

denen sie gemeinsam ausgefallene Grillmenüs kreierten. „Weil

Mitarbeiter-Events sich erfahrungsgemäß sehr positiv auf das

–Wir-Gefühl– auswirken, haben wir –Ahoi by Merkur– auf alle

Tochterunternehmen der Spielbetriebe ausgeweitet – das kam sehr gut

an“, resümiert Dieter Kuhlmann, Vorstand für den Geschäftsbereich

Spielbetriebe.

Trotz der erfolgreichen Serie, die MERKUR Casino seit 2015 bei der

Auszeichnung zum „Top nationalen Arbeitgeber“ vorweisen kann – auf

dem Erfolg ausruhen will man sich nicht. „Die Auszeichnung spornt uns

an, unser Niveau nicht nur zu halten, sondern uns konsequent

weiterzuentwickeln und auch im kommenden Jahr den Titel als –Top

nationaler Arbeitgeber– zu holen“, so Paul Gauselmann abschließend.

Über MERKUR Casino:

MERKUR Casino ist ein Tochterunternehmen der familiengeführten

Gauselmann Gruppe mit Sitz in Espelkamp (NRW). Die lachende MERKUR

Sonne, Deutschlands beliebtestes Spiel- und Glückssymbol, gilt

national wie international als Markenzeichen für modernes

Entertainment. Im Juni 1957 legte der aus Münster stammende

Firmengründer Paul Gauselmann mit seiner nebenberuflichen Tätigkeit

als selbstständiger Automatenaufsteller den Grundstein für die

heutige Unternehmensgruppe Gauselmann. Die einmalige Entwicklung vom

Einmann-Nebenerwerbsbetrieb zum internationalen Konzern mit aktuell

rund 13.500 Arbeitsplätzen weltweit und einem gesamten

Geschäftsvolumen von über 3,5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018

ist eine deutsche Erfolgsstory, wie es nur wenige gibt.

Ein wichtiger Meilenstein des unternehmerischen Erfolges war die

„Erfindung“ der modernen Spielstätte in Form des MERKUR Casinos. Das

erste wurde 1974 im niedersächsischen Delmenhorst eröffnet. Aktuell

werden europaweit rund 700 Spielstätten von der Unternehmensgruppe

betrieben. Die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs ist für die

familiengeführte Gauselmann Gruppe seit Jahrzehnten eine

Selbstverständlichkeit. Allein im Jahr 2018 starteten 79 junge

Menschen eine Ausbildung im Unternehmen, davon 35 angehende

Automatenfachmänner/-frauen. Jährlich werden mehr als 200

Auszubildende in über 20 verschiedenen Berufen ausgebildet.

Für Rückfragen:

Mario Hoffmeister M.A., Leiter Kommunikation,

Tel.: 05 772 / 49-281, Fax: 05 772 / 49-289

e-Mail: Mhoffmeister@gauselmann.de

Original-Content von: MERKUR Casino GmbH, übermittelt durch news aktuell