IS-Rückkehrer und Abtreibung Themen bei „dunja hayali“ im ZDF (FOTO)

Die Debatte um IS-Rückkehrer und der Streit ums Abtreibungsrechtsind am Mittwoch, 6. März 2019, 22.45 Uhr, die Themen bei „dunjahayali“ im ZDF.

Die Bundesregierung will künftig unter bestimmten Umständen

deutschen Kämpfern für den IS die Staatsbürgerschaft entziehen.

Nachdem US-Präsident Trump vor kurzem forderte, Europa solle

einheimische IS-Angehörige, die im Norden Syriens inhaftiert sind,

zurücknehmen, kommt in Deutschland Bewegung in die Debatte über den

Umgang mit deutschen IS-Kämpfern. Doch trotz der Gesetzesinitiative

der Bundesregierung sind viele Fragen noch ungeklärt: Welche

rechtliche Handhabe gibt es im Augenblick, zurückkehrende IS-Kämpfer

in Deutschland vor Gericht zu stellen? Wie kann bei ihnen

Resozialisierung gelingen und zugleich die Sicherheit der Bevölkerung

gewährleistet werden? Andererseits gibt es auch Familien, die sich um

ihre Angehörigen kümmern, die freiwillig nach Syrien zum IS gingen

und nun dort in Lagern feststecken. Bei „dunja hayali“ berichtet eine

Mutter und Großmutter über ihr Leid und wie sie für die Rückkehr

ihrer Tochter und Enkelkinder kämpft.

Der Streit um Schwangerschaftsabbrüche dauert schon Jahrzehnte,

zurzeit verschärft er sich wieder. Die Positionen „Mein Bauch gehört

mir!“ und „Abtreibung ist Mord!“ scheinen immer noch unversöhnlich.

Nach langer Diskussion hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt,

dass schwangere Frauen sich besser über Ärzte informieren können, die

Abtreibungen vornehmen. Die grundsätzliche Frage aber bleibt: Sollten

Abtreibungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten

Bedingungen straffrei bleiben? Dunja Hayali besucht ein

Medizinseminar, in dem Studentinnen am Beispiel einer Papaya

beigebracht wird, wie ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird.

Außerdem trifft sie eine Frau, die abgetrieben hat, sowie

Abtreibungsgegnerinnen.

Als Gäste im Studio begrüßt Dunja Hayali unter anderen: Claudia

Dantschke, Leiterin von „Hayat“, einer Beratungsstelle zur

De-Radikalisierung von salafistischen und dschihadistischen Personen

sowie Josefin Steinhauer, deren Tochter und Enkelkinder in einem

Lager für IS-Angehörige in Nordsyrien inhaftiert sind. Zudem

Erzbischof Heiner Koch aus Berlin und Laura Sophie Dornheim, die

abgetrieben hat und sich für eine Liberalisierung der Gesetzeslage

einsetzt.

Die nächste Ausgabe von „dunja hayali“ ist am Mittwoch, 10. April

2019, 22.45 Uhr im ZDF zu sehen.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 –

70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hayali

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dunja-hayali-1/

https://dunjahayali.zdf.de

https://twitter.com/zdfpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell