Badische Zeitung: Brexit-Verhandlungen: Drohendes Tohuwabohu / Kommentar von Thomas Fricker

Das Datum des Brexit rückt näher, eine Lösung für

die Härten des Scheidungsvertrages ist nicht in Sicht. Dafür zeichnet

sich immer klarer ab, was im Fall einer wilden Trennung ausbricht:

politisches und wirtschaftliches Tohuwabohu. Wer glaubt, angesichts

solcher Aussichten müsse eine Abkehr vom Brexit doch noch möglich

sein, dürfte sich täuschen. Ein zweites Referendum könnte ausgehen

wie das erste: gegen die EU. Seit dem Volksentscheid haben sich

weder Brexiteers noch EU-Befürworter in Großbritannien mit Ruhm

bekleckert. Das hat oft Frust produziert, selten Überzeugungen

korrigiert. Und die zarte Hoffnung, London brauche bloß still und

leise den Austrittsantrag zurückzuziehen, wie es der Europäische

Gerichtshof eben nahegelegt hat, und dann sei alles wieder gut? Es

ist eine schöne Idee – zu schön, um wahr zu werden. Die Realität

sieht anders aus. http://mehr.bz/khs286g

