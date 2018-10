Badische Zeitung: Der Papst zu Abtreibungen: Herrisch und selbstgerecht / Kommentar von Thomas Fricker

Was will das Oberhaupt der katholischen Kirche

mit solch himmelschreienden Unsinn erreichen und welchen Menschen in

Seelennot steht er damit bei? Ganz sicher nicht denjenigen Frauen,

die sich – in aller Regel nicht leichtfertig – gegen das Austragen

eines Kindes entscheiden. Wohl auch nicht Menschen, die Frauen in

dieser für sie oftmals dramatischen Lebenssituation helfen. Im

Gegenteil. Der Papst stigmatisiert und stempelt ab – als habe er als

oberster Katholik von Gewissenskonflikten in einer komplizierten

Lebenswirklichkeit keine Ahnung. Und darauf läuft es womöglich ja

tatsächlich hinaus: Auch unter Franziskus zieht der Vatikan seine

eigenen, weltfremden Kreise. Mögen sich Pfarrer und Bischöfe vor Ort

noch so sehr um echte Menschlichkeit im Glauben bemühen, der

Machtapparat in Rom pflegt letztlich weiter seine herrische

Selbstgerechtigkeit. http://mehr.bz/khs235g

