Rheinische Post: Beamte im Bundesverkehrsministerium erklären Bußgelder gegen Autohersteller für rechtlich zulässig

Beamte des Bundesverkehrsministeriums haben

Bußgelder gegen Autohersteller in Höhe von bis zu 5000 Euro je

manipuliertem Fahrzeug für rechtlich zulässig erklärt, um illegale

Abschalteinrichtungen zu sanktionieren. Das geht aus einem internen

Vermerk vom vergangenen Juni hervor, der der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag) vorliegt. Experten sehen darin die

rechtliche Möglichkeit, Hersteller zu technischen Nachrüstungen zu

bewegen. So wird in dem Vermerk sinngemäß argumentiert, dass eine

Geldbuße je Fahrzeug zulässig sei, weil durch die

Abschalteinrichtungen gegen die Genehmigungsvorschriften verstoßen

wurde. Hintergrund ist, dass die Hersteller Autos nur dann anbieten

dürfen, wenn sie eine so genannte Übereinstimmungsbescheinigung

ausstellen. Diese gibt Auskunft über die technischen Eigenschaften

des Fahrzeugs und darf nicht von den Angaben abweichen, die bei der

Typzulassung von der Genehmigungsbehörde abgenommen wurden. In dem

Dokument des Ministeriums heißt es dazu: „Eine solche Abweichung kann

bei der Verwendung einer nicht von der EG-Typgenehmigung erfassten

Abschalteinrichtung, die sich als unzulässig erweist, vorliegen.“

Handlungen, für die ein Bußgeld infrage kommt, bestehen laut Vermerk

„im Feilbieten, Veräußern oder In-Verkehr-Bringen ohne gültige

Übereinstimmungserklärung, was im Fall des Vorhandenseins einer

Abschalteinrichtung erfüllt sein kann“. Die Bußgeldhöhe wird mit 2000

Euro und bei „gewerbsmäßigem Feilbieten“ mit 5000 Euro je Fahrzeug

angegeben. Der Umweltrechtsexperte Martin Führ von der Hochschule

Darmstadt sieht darin einen Beleg, dass es rechtliche Möglichkeiten

für das Vorgehen gegen die Hersteller gibt. „Diese Bußgelder können

rechtlich einwandfrei je Fahrzeug verlangt werden, das manipuliert

wurde, unabhängig von möglicherweise bereits erfolgten

Software-Updates“, sagte Führ. Das von Bundesministern vielfach

geäußerte Argument, dass man keine rechtlichen Möglichkeiten habe,

technische Nachrüstungen durchzusetzen, sei damit hinfällig. Führ ist

Rechtsprofessor an der Hochschule Darmstadt und wurde vom Deutschen

Bundestag auch als Sachverständiger für den einstigen

Abgas-Untersuchungsausschuss bestellt. Am Mittwoch hatte eine

Sprecherin von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erklärt,

dass man vorerst keine Bußgelder androhen wolle.

