Badische Zeitung: Golf von Oman: Angriffe heizen Kriegsgefahr an / Kommentar von Thomas Fricker

Die Angriffe könnten eine verzweifelte Warnung

aus Teheran sein: Bis hierhin und nicht weiter! Aber käme die in

Washington an? Der US-Präsident hat schon so viele Linien der

Vernunft hinter sich gelassen, dass man ihm sogar zutraut, selbst

einen Krieg am Golf zu provozieren. Zurückhaltung und der Verzicht

auf voreilige Schlüsse sind da umso mehr das Gebot der Stunde.

