Rheinische Post: Betriebsräte von Telekom, Vodafone und Telefonica warnen vor Jobabbau nach 5G-Auktion

Nachdem es United Internet bei der

Versteigerung der 5G-Mobilfunklizenzen gelungen ist, Frequenzen zum

Betrieb eines vierten Mobilfunknetzes in Deutschland zu erhalten,

befürchten Arbeitnehmervertreter der etablierten drei Netzbetreiber

in ihren Unternehmen massiven Jobabbau. Entsprechend äußerten sich

gegenüber der „Rheinischen Post“ (Freitag) Josef Bednarski,

Betriebsratschef der Telekom, Dirk Wilharm, Betriebsratschef von

Vodafone, sowie Jan-Erik Walter, erster Belegschaftsvertreter von

Telefonica Deutschland. „Der Zuschlag für United Internet bei der

5G-Auktion zeigt, dass es nun ernst wird“, sagte Wilharm: „Wenn

United Internet hofft, nur in den Städten investieren zu müssen und

auf dem Land unsere Infrastruktur zu Billigpreisen mieten zu können,

dann kann dies Tausende Jobs kosten.“ Die Betriebsräte haben Sorge,

dass der Bund noch nachträglich eine Pflicht zum Teilen der

Netzkapazitäten festlegt, das sogenannte lokale Roaming. „Wir

befürworten, dass die Unternehmen sich freiwillig beim Bau der Netze

unterstützen, indem sie beispielsweise Funkmasten teilen“, sagt

Bednarski von der Telekom, „aber ein Zwang zum Teilen der Netze würde

an Enteignung grenzen.“ Ähnlich sieht dies Jan-Erik Walter von

Telefonica: „Es kann nicht sein, dass unsere Mitarbeiter die Zeche

dafür zahlen müssen, dass wir einem Billigwettbewerber unsere

Infrastruktur günstig zur Verfügung stellen sollen.“ Er ergänzt: „Auf

Dauer würden unsere Unternehmen nur weniger statt mehr investieren.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell