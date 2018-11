Badische Zeitung: Hans-Georg Maaßen: Abgang eines Unbelehrbaren / Kommentar von Thomas Fricker

Man darf annehmen, dass Maaßens Dienstherr die

Positionierung seines Untergebenen bekannt war. Deshalb verblüfft

umso mehr, dass Horst Seehofer so lange an Maaßen festhielt. Offenbar

war die Personalie eine Waffe im Streit mit Angela Merkel. Dass auch

die SPD ins Treffen geriet, nahm Seehofer in Kauf. Inzwischen hat

sich die Waffe gegen den CSU-Mann selbst gerichtet. Merkels Macht

schwindet, die Koalition wankt wie nie. Jede weitere Erschütterung

dürfte ihr Ende bedeuten – auch das des Politikers Seehofer. Da kann

ein Unbelehrbarer nicht mehr auf Ministerrückhalt rechnen.

http://mehr.bz/khs256g

