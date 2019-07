Badische Zeitung: Krach in der Koalition: Die Ohnmacht der SPD / Kommentar von Jan Dörner

Die Situation ist kurios: Seit mehr als einem

halben Jahrhundert kann Deutschland wieder den Posten des

EU-Kommissionspräsidenten besetzen. Zudem soll erstmals eine Frau das

mächtigste Amt in Brüssel bekommen. Die Kanzlerin aber muss sich bei

der Abstimmung enthalten, während alle anderen Staats- und

Regierungschefs für die Berufung Ursula von der Leyens stimmen. Im

Rest von Europa wird darüber der Kopf geschüttelt. Die SPD aber

lehnte das von der Kanzlerin verhandelte Personalpaket ab, weil mit

der Nominierung von der Leyens keiner der vor der Europawahl

ausgerufenen Spitzenkandidaten neuer Kommissionschef werden soll.

Das ist das gute Recht der SPD, die Entscheidung offenbart jedoch die

Hilf- und Machtlosigkeit, in der sie in dieser Großen Koalition

gefangen ist. http://mehr.bz/khs152s

