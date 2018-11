Badische Zeitung: Trump nach der US-Wahl: Außenpolitisch ungezügelt / Kommentar von Dietmar Ostermann

Was also bedeutet diese Wahl für uns? Eine

moderatere Außenpolitik und mehr Rücksicht auf alte Verbündete sollte

niemand erwarten. Im Gegenteil, ein innenpolitisch blockierter

Präsident könnte international um so mehr wüten. Die Weltpolitik ist

das einzige Feld, auf dem ihm die heimische Opposition keine

Kompromisse aufzwingen kann. Hier kann Trump noch ungestört Trump

sein. Keine schönen Aussichten. http://mehr.bz/khs258g

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell