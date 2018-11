Westfalenpost: Gleichwertige Lebensverhältnisse: Willkommen im Sauerland

Das sind ja bahnbrechende Erkenntnisse, die da

gestern im Bundestag übermittelt wurden: Es gebe doch tatsächlich

Orte in Deutschland, aus denen die Jugend abwandere, wo die Alten

zurückblieben, der Bus nicht fahre und Internet nicht verfügbar sei,

sagte Familienministerin Giffey (SPD). Willkommen in der

Wirklichkeit, willkommen im Sauerland. Die Benachteiligung des

ländlichen Raumes ist keine neue Erfindung. Ungleiche

Lebensverhältnisse sind häufig strukturell bedingt: Es liegt nahe,

dass Züschen in naher Zukunft keinen ICE-Anschluss erhalten dürfte.

Es gibt nun mal Standortnachteile, die niemals von Menschenhand

ausgeglichen werden können. Und das ist auch gut so, denn sie sind ja

aus einem anderen Blickwinkel betrachtet Vorteile. Allerdings

entlässt das die Politik nicht aus der Verantwortung, die

Daseinsvorsorge möglichst gleichwertig zu organisieren. Nicht jeder

benötigt eine eigene Autobahnabfahrt vor der Tür, aber ohne

angemessene Mobilität, gute medizinische Versorgung und schnelles

Internet geht es nicht. Das alles ist bald wohl nicht mehr Horst

Seehofers Angelegenheit. Aber das ist eine andere Geschichte.

