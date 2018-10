Badische Zeitung: Urteil gegenÄrztin: Schikanöses Gesetz / Von Christian Rath

Die Norm ist auch nicht eindeutig

verfassungswidrig, wie Hänel meint. Schließlich hat 1993 gerade das

Bundesverfassungsgericht gefordert, dass Abtreibungen in der Regel

als illegal eingestuft werden – auch wenn Frauen, die nach einer

Beratung abtreiben, nicht bestraft werden. Dazu passt durchaus,

Ärzten die Information über das eigene Angebot zu verbieten. Es ist

deshalb nicht so recht nachvollziehbar, warum Hänel in Karlsruhe

Hilfe erhofft. Wahrscheinlicher ist eine politische Lösung. Im

Bundestag ist eine klare Mehrheit dagegen, dass Ärztinnen wie

Kristina Hänel bestraft werden. Der Bundestag sollte daher das

schikanöse Gesetz ändern. http://mehr.bz/khs237g

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell