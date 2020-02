Bamf-Chef Sommer: Fachkräfte aus Europa anwerben

Der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge,

Hans-Eckhard Sommer, hat die Erwartungen an das Fachkräfteeinwanderungsgesetz

gedämpft und dazu geraten, mehr Menschen aus Europa nach Deutschland zu holen.

“Ich bin der Meinung, dass wir bei der Fachkräfteanwerbung stärker in Europa

ansetzen sollten”, sagte Sommer der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Samstag).

In Südeuropa gebe es viele arbeitslose, gut ausgebildete junge Leute. “Diese als

Arbeitskräfte für Deutschland zu gewinnen, wäre unter dem Aspekt der Integration

wesentlich einfacher.” Innerhalb der EU gebe es auch keine rechtlichen

Hindernisse, in einem anderen EU-Land zu arbeiten. Er begrüße, dass die

Fachkräftestrategie der Bundesregierung dort ansetze, betonte Sommer. Der

Bamf-Chef warnte zudem davor, Fachkräfte aus Entwicklungsländern anzuwerben.

“Ich halte es für problematisch, wenn wir zum Beispiel gut ausgebildete Personen

aus gering entwickelten Staaten in größerer Zahl nach Deutschland holen”, sagte

Sommer. Das habe die Folge, dass die Entwicklung für deren Heimatländer umso

schwieriger werde. Sommer betonte: “Wir müssen viel mehr Ausbildung und

Arbeitsplätze in diesen Ländern schaffen. Wenn wir die Entwicklung dieser

Staaten nicht fördern oder gar behindern, laufen wir Gefahr, uns die nächsten

Flüchtlinge selbst zu schaffen.”

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4508336

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell