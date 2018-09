Bayernpartei: Causa „Maaßen“ – ein Konjunktur-Programm für Politikverdrossenheit

Nun ist sie scheinbar gelöst, die „wichtigste“

Angelegenheit der Republik. Noch-Verfassungsschutzpräsident Maaßen

wird im Innenministerium „Sonderberater“ statt Staatssekretär. Und

bekommt auch keine Gehaltserhöhung.

Ist nun alles gut? Für die Bayernpartei keineswegs, vielmehr ist

dieser Vorgang exemplarisch für den Zustand der Republik und der

ehemaligen Volksparteien. Eine simple Personalentscheidung lähmt die

nur noch vorgebliche „Große Koalition“ und damit jede Sacharbeit in

der Regierung. Am Ende schachern drei Parteivorsitzende auf Abruf in

Krisen- und Sondersitzungen und einigen sich auf einen peinlichen

Kuhhandel.

Der Vorsitzende der Bayerpartei, Florian Weber, merkte an:

„Sollten die „Peinlichen Drei“ ein Konjunktur-Programm für

Politikverdrossenheit auflegen haben wollen, so ist ihnen das perfekt

gelungen. Das Ganze ist doch dem Bürger nicht mehr zu vermitteln.

Eine politische Kaste, die sich nur mehr in Selbstbespiegelung ergeht

und die die Angst vor der nächsten Wahlniederlage umtreibt, schadet

der Demokratie.

Ich erwarte mir schon längst von Union und SPD keine Lösungen der

drängenden Probleme mehr. Aber sobald man glaubt, dieses Niveau

können sie nicht mehr unterbieten, wird man negativ überrascht.

Offenbar geht gerade etwas zu Ende, nämlich die Zeit der

Nachkriegs-Volksparteien. Solange sich diese in einem solchen Zustand

befinden, ist das aber auch nicht schade.“

