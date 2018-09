Rheinische Post: Kutschaty: Mit Maaßen-Lösung im Großen und Ganzen zufrieden

NRW-SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty begrüßt

den Kompromiss in der Causa Maaßen. „Wir können im Großen und Ganzen

zufrieden sein. Man muss sehen, dass es ja in Berlin auch noch einen

Koalitionspartner gibt“, sagte Kutschaty der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag). Die nun gefundene Lösung sei deutlich

besser als die vorherige. Damit sei in der Landtagsfraktion auch die

Kritik an Parteichefin Andrea Nahles gegenstandslos geworden. „Wir

waren sehr zufrieden, dass sie auf unsere Kritik an der Beförderung

des Verfassungsschutzpräsidenten eingegangen war“, sagte Kutschaty.

Zum Fehlerbekenntnis der Kanzlerin sagte der Fraktionschef: „Es hat

ja nicht nur die SPD getroffen, auch die CDU hatte ihr Problem mit

der Causa Maaßen.“

