Bayernpartei: Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein Anschlag auf Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Die Bayernpartei sieht die schlimmsten

Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz

(NetzDG) bestätigt. Denn seit dies zum Jahresbeginn vollumfänglich in

Kraft getreten ist, laufen die privaten Hilfs-Sheriffs der größten

Fehlbesetzung im Amt eines Justizministers Amok und löschen und

sperren, was das Zeug hält. Denunziantentum, eine in totalitären

Staaten so beliebte Eigenschaft, feiert ein hierzulande nie für

möglich gehaltenes Comeback.

Der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber gab hierzu folgendes

Statement ab: „Auf die Rabulistik eines Herrn Maas darf man nicht

hereinfallen. Denn die Ablehnung dieses völlig misslungenen Gesetzes

heißt natürlich nicht, dass man Hetzrede gutheißt, wie dies der

Bundesjustizminister so gern anklingen lässt. Das würde dann nämlich

auch für den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gelten, der in

einem Gutachten das NetzDG als europarechts- und verfassungswidrig

bezeichnet hat. Oder für den Sonderbeauftragten für Meinungsfreiheit

der UN, der die Meinungsfreiheit in Gefahr sieht.

Dieses Gesetz ist jämmerlich zusammengepfuscht und stellt einen

Angriff auf Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dar.

Meinungsfreiheit und Demokratie, weil Unternehmen wie etwa facebook

mit hohen Strafandrohungen zur übervorsichtigen Löschung und Sperrung

fraglicher Inhalte erpresst werden. Und damit der für eine Demokratie

essentielle Meinungsaustausch massiv eingeschränkt wird.

Rechtsstaatlichkeit, weil der Staat die Verfolgung eventueller

Straftatbestände nicht an irgendwelche privaten Hilfstrupps

outsourcen kann. Die fraglichen Mitarbeiter haben übrigens nach

Presseberichten für eine Entscheidung acht Sekunden Zeit.

Das NetzDG ist eine Katastrophe für die politische Kultur und es

sollte schlicht und ergreifend aufgehoben werden und in den

Papierkorb wandern.“

