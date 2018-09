Begegnungen von Alt und Jung nutzen beiden Seiten

Vom Austausch zwischen Alt und Jung profitieren

Experten zufolge beide Seiten. „Senioren, die häufig mit jungen

Menschen zu tun haben, sind mit ihrem Leben zufriedener, gesünder,

oft geistig fitter und haben vermutlich sogar eine höhere

Lebenserwartung“, schildert Professorin Daniela Jopp von der Uni

Lausanne im Apothekenmagazin „Senioren Ratgeber“. Die Psychologin

führte mehrere Studien mit Menschen um die 100 durch. „Diejenigen,

die besser beieinander waren, waren oft auch die, die gezielt Kontakt

zu Jüngeren suchten.“ Kindern und Jugendlichen wiederum können in

unserer globalisierten Welt gerade alte Menschen als Pfadfinder des

Lebens sowie als Insel der Ruhe und Gelassenheit dienen. „Die Alten

haben einen Weitblick auf die Welt, den die Kinder spüren“, sagt Dr.

Sonja Ehret, Altersforscherin von der Uni Heidelberg.

Gelegenheiten für solche inspirierende Begegnungen sind aber rar.

Das Konzept der Großfamilie, in der Großeltern, Eltern und Kinder

unter einem Dach leben, findet immer weniger Anklang. Umso mehr

zählen Kontakte außerhalb der Familie. Ehret und Professor Andreas

Kruse vom Gerontologischen Institut in Heidelberg fordern daher mehr

öffentliche und soziale Räume, um den Austausch zwischen den

Generationen zu fördern. Das kann der Dorfplatz sein, auf dem Alt und

Jung gemeinsam sitzen, die Gemeinde, in der es einen Ältestenrat

gibt, Betriebe, die sich Senior-Experten als Dauereinrichtung

leisten. „Dadurch schaffen wir mehr Chancen für kontinuierliche

Kontakte“, betont Kruse.

Wie sich Vorurteile und Hürden abbauen lassen und wo man mit

anderen Altersklassen unkompliziert in Kontakt kommen kann, erklärt

der neue „Senioren Ratgeber“ in seiner Titelgeschichte.

