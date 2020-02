Benedikt wird zur tragischen Figur / Progressive und konservative Kräfte schrecken nicht davor zurück, den emeritierten Papst für ihre Zwecke zu missbrauchen. Leitartikel von Christian Eckl

Es ist, als würde der Fall Georg Gänswein der Katholischen

Kirche den Spiegel vorhalten: Nicht erst seit Martin Luther kritisiert man den

Klerus in Rom als eitel und selbstverliebt. Es geht um Machtspiele und Einfluss,

um Hofschranzentum und Heuchelei. Georg Gänswein hat in seiner Eitelkeit nicht

nur Papst Franziskus zum Handeln gezwungen. Er hat vor allem auch dem Mann

geschadet, dem er am meisten verdankt: Dem Papa emeritus, Benedikt XVI.. Es ist

nicht die Personalie Gänswein, der als Präfekt des Päpstlichen Hauses abberufen

wurde und fortan nicht mehr Diener zweier Päpste sein wird, die das Kirchendrama

beschreibt. Es ist das Drama von Papst Benedikt, der zu Lebzeiten zu einem

Spielball der Kräfte im Vatikan wurde. Und das hat der Pontifex aus Bayern

wirklich nicht verdient. Der Fall Gänswein dreht sich um einen Beitrag, den

Papst Benedikt zusammen mit dem erzkonservativen Kardinal Robert Sarah

veröffentlichte. Dabei wurde der Eindruck erweckt, Benedikt sei Mitautor des

Buchs, das unter dem Titel “Aus den Tiefen unserer Herzen” erschien. Das

Verschulden lag beim Verlag, der Benedikts Konterfei auf das Buchcover druckte.

Wer den Beitrag Benedikts liest, merkt schnell: Er ist in keiner Zeile ein

Angriff auf Papst Franziskus. In dem Buchbeitrag beschäftigt sich der

emeritierte Papst, den man in Kirchenkreisen und darüber hinaus als Mozart der

Theologie bezeichnet, mit der Frage, warum das Priestertum in der Katholischen

Kirche allein Männern vorbehalten ist, und warum Priester in der

Kirchentradition zölibatär leben sollen. Dass Priester ehelos leben müssen, ist

erst seit knapp 1000 Jahren so geregelt. In der Bibel schreibt Paulus vielmehr

davon, ein Bischof soll wenn, dann nur eine Frau haben und seine Kinder gut

behandeln (1 Tim 3,2). Diese Bibelstelle wird in katholischen Kreisen gerne

ignoriert. Der Text Benedikts über Zölibat und Priestertum ist hochkomplex, aber

an keiner Stelle eine Abweichung von der Kirchenlehre. Ganz im Gegenteil. Doch

im Schatten der Amazonas-Synode, in der es darum ging, wie man in dünn

besiedelten Gebieten mit Priestern umgeht, geriet der Beitrag Benedikts zum

Politikum. Papst Franziskus bestätigte nach dem Buch-Skandal übrigens die

Haltung zum Zölibat. Doch das war nur noch eine Randnotiz. Zum Skandal wurde die

Causa aus einem ganz anderen Grund. Denn dass Benedikt überhaupt einen Beitrag

im Buch von Kardinal Sarah veröffentlichte, diente den Gegnern Gänsweins und

auch Papst Benedikts als willkommener Vorwand, Fakten zu schaffen. Die

Progressiven im Klerus nutzten die Gelegenheit, um mit Gänswein einen der

prominentesten Vertreter des konservativen Flügels zu entfernen. Der Schlag

gelang. Gänswein wurde vom wichtigen Posten des Präfekten entbunden. Sarah

stammt aus Afrika, traditionell sind Bischöfe und Kardinäle von diesem Kontinent

konservativer als etwa die deutschen, denen man unterstellt, ohnehin

protestantisch zu denken. Benedikt wurde also zum Spielball eines Flügelkampfes,

der in der Katholischen Kirche auch unter Franziskus tobt wie kaum je zuvor. Was

bleibt, ist ein Scherbenhaufen. Man geht gnadenlos um mit einem Mann, der

Geschichte geschrieben hat. Die Deutschen hatten seit der Wahl Benedikts 2005

stets ein gespaltenes Verhältnis zu ihm. Statt stolz darauf zu sein, dass einer

von uns zum Oberhaupt von 1,2 Milliarden Katholiken gewählt wurde, hören die

Angriffe auf Benedikt nicht auf. Benedikt, der schwer sprechen und kaum mehr

gehen kann, muss miterleben, wie sein Pontifikat in den Schmutz gezogen wird.

Benedikts Verdienst seines historischen Rücktritts zum Schutz der Kirche wird

von jenen, die ihn jetzt benutzen, zerstört. Und das ist auch Georg Gänsweins

Schuld.

