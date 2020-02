Berliner Eigentümerverband rät Vermietern, Mietendeckel bei Neuverträgen nicht zu beachten

Der Eigentümerverband Haus und Grund Berlin rät seinen

Mitgliedern, auch nach Inkrafttreten des Mietendeckels am Sonntag, diesen bei

Neuverträgen nicht zu beachten.

Gegenüber dem rbb vertrat der Vorsitzende des Verbands, Carsten Brückner, die

Ansicht, dass für den Abschluss einer bestimmten Miethöhe ausschließlich die

bundesweit geltende Mietpreisbremse maßgebend sei. “Das Mietendeckel-Gesetz gilt

hier nicht. Das Mietendeckel-Gesetz findet erst Anwendung bei der Frage, welche

vereinbarte Miete vom Vermieter gefordert oder entgegengenommen werden darf.”

Nach Brückners Ansicht ist es zwar verboten, eine bestimmte Miethöhe zu

verlangen, nicht aber, diese trotzdem im Vertrag zu vereinbaren, für die Zeit

nach dem Mietendeckel. “Wenn das Amt beim Vermieter nachfragt, welche Miete vom

Mieter gefordert wird, ist nicht maßgebend, was die Mietvertragsparteien

vereinbart haben, sondern das, was der Vermieter tatsächlich vom Mieter bezahlt

haben möchte.”

Der Verbandsvorsitzende interpretiert das Mietendeckel-Gesetz damit anders als

die Mietendeckel-Urheber in der rot-rot-grünen Koalition. Das Abgeordnetenhaus

hatte das Gesetz Ende Januar beschlossen. Es wird morgen (Samstag) im Amtsblatt

veröffentlicht und tritt am Sonntag in Kraft.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb 88.8

Chef vom Dienst

Tel.: +49 (0)30 979 93-34 210

Fax: +49 (0)30 979 93-34 219

aktuell@rbb888.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4526072

OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell