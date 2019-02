BERLINER MORGENPOST: Bienen muss geholfen werden / Kommentar von Thomas Schubert zu Bienen

Kurzform: Die Berliner Bienen sind noch anderen

Gefahren ausgesetzt, der die Politik bislang wenig entgegenzusetzen

hat. Krankheiten wie die Amerikanische Faulbrut führten zuletzt in

Pankow, Reinickendorf und Spandau zur Massentötung der nützlichen

Insekten und versetzen Züchter in Angst. Aber anstatt den Kampf gegen

die Faulbrut einheitlich zu regeln, lässt die Landesregierung die

Bezirke und ihre Veterinärämter mit dieser Aufgabe allein. Der Ruf

des Berliner Imkerverbands nach einem verbindlichen Konzept gegen die

Faulbrut verhallte bislang ungehört. Es wird nicht genügen,

Bienenschutz auf ein Verbot von Chemikalien zu beschränken. Auch für

die Krankheiten der Bienen benötigt Berlin einen Plan. Der

Zusammenhang ist ja schon erkannt: Ist die Biene gesund, gedeiht auch

der Mensch.

Der vollständige Kommentar: Ob Operndach oder Friedhof,

Landesbotschaft oder Brache – kaum ein Berliner Ort ist zu

ausgefallen, um dort Bienenstöcke aufzustellen. Das Imkern hat es

längst zum hippen Hobby ökologisch gesinnter Städter gebracht. Wer

Honig produziert, gilt als erdverbunden und gebildet, beweist Sinn

für Entschleunigung. Indem er dem Bienensterben etwas entgegensetzt,

hilft er den Landwirten, die Insekten als Bestäuber brauchen.

Bienenfreunde wirken der Umweltzerstörung im Kleinen entgegen – und

beeindrucken Nachbarn mit einem gesunden Brotaufstrich aus eigener

Produktion. Dass die Politik ihr Herz für Bienen entdeckt und

Unkrautvernichter wie Glyphosat verbannen will, passt zu diesem

Trend. Auch die rot-rot-grüne Landesregierung will am guten Image des

Imkerns teilhaben und mit dem Kampf gegen solche Schadstoffe ihre

Fürsorge beweisen. Schließlich steht Glyphosat auch im Verdacht,

Krebs zu erregen. Dass man die Berliner Stadtreinigung angewiesen

hat, auf glyphosathaltige Reinigungsmittel zu verzichten, hilft der

Natur und der Gesundheit der Städter gleichermaßen. Aber die Berliner

Bienen sind noch anderen Gefahren ausgesetzt, der die Politik bislang

wenig entgegenzusetzen hat. Krankheiten wie die Amerikanische

Faulbrut führten zuletzt in Pankow, Reinickendorf und Spandau zur

Massentötung der nützlichen Insekten und versetzen Züchter in Angst.

Aber anstatt den Kampf gegen die Faulbrut einheitlich zu regeln,

lässt die Landesregierung die Bezirke und ihre Veterinärämter mit

dieser Aufgabe allein. Der Ruf des Berliner Imkerverbands nach einem

verbindlichen Konzept gegen die Faulbrut verhallte bislang ungehört.

Es wird nicht genügen, Bienenschutz auf ein Verbot von Chemikalien zu

beschränken. Auch für die Krankheiten der Bienen benötigt Berlin

einen Plan. Der Zusammenhang ist ja schon erkannt: Ist die Biene

gesund, gedeiht auch der Mensch.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell