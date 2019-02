BERLINER MORGENPOST: Mehr Ehrlichkeit wagen / Leitartikel von Julius Betschka zu Antisemitismus

Kurzform: Wenn 80 Prozent der europäischen Juden

sagen, Angriffe auf sie seien von „mutmaßlich muslimischen“ Tätern

ausgegangen, ist das kein Schuss vor den Bug, sondern trifft den

Maschinenraum, die Grundfesten unserer Republik. Wer aber anspricht,

dass seit 2015 Judenhasser aus dem arabischen Raum eingewandert sind,

macht sich vielfach einer rechten Gesinnung verdächtig. Es heißt

dann: Nein, Antisemitismus gäbe es schon immer. Und das ist richtig,

aber ein reichlich schwaches Argument, neue Formen nicht konsequent

zu benennen, sie mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu verfolgen.

Noch wichtiger: Das ehrliche Ansprechen des tief verankerten,

israelbezogenen Antisemitismus vieler Araber wäre ihrer Integration

förderlich. Nur wer ein Problem benennt, kann es lösen – im Sinne und

für das angstfreie Zusammenleben aller.

Der vollständige Leitartikel: Wenn ein Mensch in Deutschland

antisemitisch angegriffen wird, sind Politiker schnell – und

richtigerweise! – dabei, diese Tat scharf zu verurteilen. Man denke

an den Angriff auf den jungen Israeli Adam A. im April 2018. Ein

ebenso junger arabischer Geflüchteter verprügelte ihn in Prenzlauer

Berg voller Hass mit seinem Gürtel – nur weil er eine Kippa trug. Die

Berliner Landespolitik zeigte sich ehrlich betroffen, selbst die

Bundeskanzlerin verurteilte den Fall. Nur welche Konsequenzen werden

gezogen? Judenhass nimmt zu in Berlin, in Deutschland, ja, in ganz

Europa. Laut einer Studie vom Dezember 2018 gaben 41 Prozent der

deutschen Juden an, im Vorjahr antisemitische Erfahrungen gemacht zu

haben. 75 Prozent verzichteten manchmal oder immer auf das Tragen

jüdischer Symbole wie Davidstern oder Kippa. Auch ein Blick auf die

Berliner Kriminalstatistik zeigt einen drastischen Anstieg der

judenfeindlichen Gewalttaten: Von sieben im Jahr 2017 stieg ihre Zahl

auf 27 in 2018. Fakten, die wie Blei auf unseren Schultern lasten

sollten. Der Berliner Senat hat auch deshalb als erste deutsche

Landesregierung eine Antisemitismusbeauftragte bei der

Staatsanwaltschaft eingerichtet. Ihre Aufgabe ist auch, Vertrauen

herzustellen in der Jüdischen Gemeinde. Denn viele Juden zeigen

Gewalt gegen sie nicht einmal an. Der Grund: Es passiere sowieso

nichts. Tatsächlich zeigen die Zahlen für Berlin, dass die Justiz oft

zahnlos ist im Kampf gegen Judenhass. Nur 15 Prozent der Verfahren

landeten im vergangenen Jahr auch vor Gericht. Das zeigt zweierlei:

Erstens kann der Kampf gegen Antisemitismus nicht allein Aufgabe der

Justiz sein – Judenhass findet oft unterhalb der Schwelle der

Strafbarkeit statt. Zweitens: Eine ehrliche, gesamtgesellschaftliche

Debatte über die Gründe des Anstiegs antisemitischer Gewalt ist

unabdingbar. Berlin muss also nicht nur seine Justiz sensibilisieren.

Antisemitismus müsste ab dem ersten Schultag bekämpft werden – gerade

in Deutschland. Eine präventiv wirkende Antisemitismusbeauftragte

könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass Lehrer es nicht länger

weglächeln, wenn ein Kind „Du Jude“ als Schimpfwort benutzt. Sie

müssten einschreiten. Das Thema dürfte dann in Schulbüchern nicht

mehr ausschließlich im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus

stattfinden. Die verstärkten muslimisch-arabischen und aus dem linken

Lager kommenden Anfeindungen würden deutlich angesprochen. Denn wer

Judenhass bekämpfen will, muss sagen, wie vielfältig er sich heute

manifestiert – nämlich nicht nur von rechts. Unter angeblich linken

und liberalen Berlinern ist die Unterstützung für die antisemitische

Bewegung BDS (Boykott, Divestment and Sanctions) weit verbreitet.

Ihre Anhänger boykottieren Israel, ihre geistigen Führer wollen den

jüdischen Staat vernichten. Wenn 80 Prozent der europäischen Juden

sagen, Angriffe auf sie seien von „mutmaßlich muslimischen“ Tätern

ausgegangen, ist das kein Schuss vor den Bug, sondern trifft den

Maschinenraum, die Grundfesten unserer Republik. Wer aber anspricht,

dass seit 2015 Judenhasser aus dem arabischen Raum eingewandert sind,

macht sich vielfach einer rechten Gesinnung verdächtig. Es heißt

dann: Nein, Antisemitismus gäbe es schon immer. Und das ist richtig,

aber ein reichlich schwaches Argument, neue Formen nicht konsequent

zu benennen, sie mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu verfolgen.

Noch wichtiger: Das ehrliche Ansprechen des tief verankerten,

israelbezogenen Antisemitismus vieler Araber wäre ihrer Integration

förderlich. Nur wer ein Problem benennt, kann es lösen – im Sinne und

für das angstfreie Zusammenleben aller.

