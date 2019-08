BERLINER MORGENPOST: Das bringt–s nicht / Leitartikel von Julia Emmrich zur höheren Besteuerung von Fleisch

Wenn–s ums Fleisch geht, hört bei den Deutschen der

Spaß auf. Vegetarische Fundamentalisten gegen orthodoxe Fleischesser,

Tofufans gegen Schnitzelfreunde. Und immer wieder die alte Angst,

dass den fleischliebenden Deutschen irgendjemand (die Grünen, die

muslimischen Zuwanderer, die Ernährungswissenschaftler mit ihren

Gesundheitsstudien, etc.) die Bratwurst madig machen könnte. Klar:

Die große Mehrheit der Deutschen hat längst begriffen, dass der

Fleischkonsum in Deutschland zu hoch ist, zu ungesund, zu

umweltschädlich und zu sehr auf Kosten einer artgerechten Tierhaltung

geht. Doch weil Fleisch so sagenhaft günstig ist, viele Fleisch

einfach lecker finden und zwischen ethischer Haltung und alltäglichem

Verhalten einen großen Unterschied machen – deshalb ändert sich seit

Jahren kaum etwas daran.

In diese Gemengelage funkt nun der Tierschutzbund mit seiner

Forderung nach einer höheren Besteuerung von Fleisch. Die

Agrarpolitiker von Grünen und SPD finden das super – und vermutlich

auch viele andere, die seit Langem fordern, dass Fleisch und Würste,

Buletten und Aufschnitt in den Supermärkten und Discountern teurer

werden müssen, um den Massenkonsum zu beenden. Doch so einfach ist

das nicht. Aus mehreren Gründen.

Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent, wie

sie jetzt diskutiert wird, würde ein Pfund Schweinehackfleisch gerade

mal um ein paar Cent verteuern. Die allermeisten würden das kaum

spüren. Wer also den Konsum spürbar bremsen will, müsste Fleisch so

teuer machen, dass es sich wirklich nur noch wenige leisten können –

und das wiederum hieße: soziale Spaltung an der Fleischtheke. Doch

wer würde das wollen – und wie lange wäre er an der Macht? Wie heikel

allein eine Mehrwertsteuererhöhung auf 19 Prozent ist, zeigen die

hektischen Reaktionen in den Parteispitzen: Die SPD bremste ihren

Agrarexperten wenige Stunden nach dessen Votum für eine höhere

Fleischsteuer aus. Die Fraktion diskutiere nicht über eine Erhöhung

der Mehrwertsteuer. Basta. Man wolle das nicht, und anderslautende

Ansichten seien Einzelmeinungen, erklärte Carsten Schneider,

parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Dazu mus man wissen:

Schneider kommt aus Thüringen, wo die Genossen im Landtagswahlkampf

gerade gegen die Verzwergung ankämpfen. Und Thüringen ist nicht nur

wegen der berühmten Bratwurst ein Land mit besonders inniger

Beziehung zum Fleisch. Da ist die Angst groß, als Anti-Fleisch-Partei

wahrgenommen zu werden und auch noch die letzten Stimmen zu

verlieren.

Doch gegen eine isolierte Steuererhöhung spricht noch mehr: In

Deutschland ist Fleisch aktuell billiger als in vielen Nachbarländern

– doch die Gefahr ist nicht gering, dass mit einer nationalen

Verteuerung mehr billiges Importfleisch in die Läden drängen würde.

Und schließlich: Mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz wäre es

viel effektiver, die Fleischproduzenten durch strengere Auflagen zu

mehr Einsatz zu bewegen – etwa bei der Nitratbelastung durch Gülle

oder durch ein verpflichtendes Tierwohllabel. Einfach nur die Steuer

erhöhen – das ist zu kurz gedacht.

Grünen-Chef Robert Habeck pfiff seinen Agrarexperten nach einigen

Stunden übrigens ebenfalls zurück – wenn auch rhetorisch sanfter:

Eine isolierte Betrachtung von Einzelsteuersätzen sei nicht sinnvoll.

Wenn, dann müsse man das gesamte Mehrwertsteuersystem auf ökologische

Werte umsteuern. Heißt: Die Fleischsteuer kommt erst mal nicht. Die

Wahlkämpfer im Osten können an ihren Ständen ungestört weiter

Bratwurst essen.

