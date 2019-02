BERLINER MORGENPOST: Das falsche Signal – Kommentar von Gudrun Mallwitzüber die Tierschutzpläne der Grünen am Rande des Tempelhofer Feldes

Ja, Zauneidechsen stehen auf der Liste der zu

schützenden Tierarten. Deshalb werden sie bei Bauvorhaben auch

umgesiedelt. Dass sich auch die Grünen in Tempelhof-Schöneberg und

Neukölln um die Tiere sorgen, ist verständlich. Für die Zauneidechsen

aber eigens den Flächennutzungsplan ändern lassen wollen, das geht

dann doch zu weit.

Bislang ist am südöstlichen Rand des Tempelhofer Feldes Gewerbe

vorgesehen, künftig soll dieser Bereich in Grünflächen umgewandelt

werden – so der jetzt vorliegende Vorschlag der Grünen beider

Bezirke.

Die Naturschützer wollen damit auf dem Papier auf Nummer sicher

gehen, um die dort gesichteten Eidechsen und andere Tierarten zu

schützen. Falls es in den nächsten Jahren doch zu einer Randbebauung

des Tempelhofer Feldes kommt. Dies verbietet derzeit das

Tempelhofer-Feld-Gesetz als Ergebnis des Volksentscheides vom Mai

2014. Längst aber ist die Diskussion darüber im Gange, ob und wie

lange dieser Beschluss aufrechterhalten werden soll.

Es ist definitiv das falsche politische Signal, bereits definierte

Gewerbeflächen umzuwidmen. Das Tempelhofer Feld, das die Berliner und

die Touristen seit seiner Öffnung vor bald sieben Jahren so sehr

lieben, ist 300 Hektar groß, eine gigantische Freifläche inmitten der

Stadt. Das muss reichen, für die Erholung suchenden Menschen, aber

auch für die Artenvielfalt.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell