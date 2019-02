Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur ARD

Nur ein »Denkanstoß« und eine

»Diskussionsgrundlage«? Nein, das kann die ARD niemandem weismachen.

Das »Framing Manual« ist das, was es wörtlich bedeutet: eine konkrete

Gebrauchsanweisung mit praktischen Handlungstipps und dem Ziel, die

Rundfunkanstalt gegen Kritik immun zu machen – mit semantischen und

rhetorischen Mitteln.

Aber der Reihe nach. 2016 war für die ganze Republik ein

aufgeregtes Jahr. Wer die Flüchtlingsbewegung nach Deutschland als

»Krise« betrachtete, fand für den Begriff viele Argumente. 2015 und

2016 wanderten addiert mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge ein – und

mit ihnen eine ganze Reihe von Problemen, die für die Gesellschaft

neu waren.

Zu der Zeit kamen Vorwürfe gegen ARD und ZDF auf, wonach die

Sender über die negativen Folgen der Flüchtlingspolitik nicht

angemessen berichteten. Es etablierten sich die Begriffe

»Staatsfunk«, »Systemmedien« und »Lügenpresse«. In den roten Bereich

geriet die Debatte im Oktober 2016, als die Vergewaltigung und

Ermordung der Freiburger Medizinstudentin Maria L. durch den

afghanischen Asylbewerber Hussein K. der »Tagesschau« keine Nachricht

wert war.

Kai Gniffke, Chefredakteur von »ARD aktuell«, verstieg sich zu der

Begründung, dass regionale Ereignisse in den Hauptnachrichten

grundsätzlich keinen Platz fänden. Kritiker wandten ein, dass

vereinzelte Erfolgsmeldungen von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt,

über die berichtet würde, schließlich auch nur regionale Ereignisse

seien.

So nahm der Druck auf die ARD zu. Anfang Dezember 2016 kamen dann

zwei Vergewaltigungen in Bochum, begangen von einem irakischen

Asylbewerber, in der »Tagesschau« und den »Tagesthemen« vor. Mit

folgender Selbstrechtfertigung von Kai Gniffke: »Nicht unsere

Standards haben sich verändert, aber die Realität hat sich

verändert.«

Womöglich auch wegen dieser Debatte gab die ARD dann das »Framing

Manual« bei der Linguistin Elisabeth Wehling in Auftrag. Und wohl

auch aus Sorge davor, dass die Zahl der GEZ-Verweigerer – zu dem

Zeitpunkt befanden sich mehr als 4,5 Millionen Beitragspflichtige in

Mahnverfahren – weiter steigen könnte. Dass der damals in der ARD

geschäftsführende Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) Elisabeth Wehling den

Auftrag erteilte, lag mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch an

eigenen Erfahrungen im Osten mit Pegida und AfD.

Der Eindruck drängt sich auf, dass seit der internen Verbreitung

der Gebrauchsanweisung vor zwei Jahren die moralisierende Art bis

heute noch ausgeprägter geworden ist. Wer an Objektivität und

Seriosität von ARD und auch ZDF zweifelt, darf sich jetzt nach der

Veröffentlichung des 89-seitigen Papiers bestätigt fühlen. Es ist so

etwas wie ein Beweis. Jeder selbstständig denkende Mensch muss das,

was da hinter den öffentlich-rechtlichen Kulissen abläuft, für

gefährlich halten – nämlich für einen Angriff auf die individuelle

Freiheit. Die Absicht, die dahinter steckt, kommt einer Gehirnwäsche

sehr nah. Das Denken, das zum Vorschein kommt, basiert auf

totalitären Vorstellungen.

Und wenn die Existenz der ARD in ihrer jetzigen Form dann auch

noch zum »allgemeinen Willen des Volkes« erklärt wird, stellen sich

ganz andere Fragen. Wenn die AfD vom »Volk« redet, macht die ARD

daraus ein Problem. Und was ist hier, in eigener Sache?

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte nicht allzu lange damit

warten, sich von diesem »Framing Manual« zu distanzieren. Das wäre

zumindest ein erster Schritt auf dem Weg zurück zur Glaubwürdigkeit.

Man kommt Anhängern des Totalitarismus nicht mit totalitären

Ansätzen und Bunkermentalität bei. Im Gegenteil: Damit spaltet man

die Gesellschaft noch tiefer und radikalisiert sich am Ende auch noch

selbst.

Wer es gut mit diesem Land meint, der tut alles dafür, dass die

Zeit der Volksempfänger und Feindsender nicht wiederkehrt.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Scholz Stephan

Telefon: 0521 585-261

st_scholz@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell