BERLINER MORGENPOST: Das Recht des Stärkeren / Leitartikel von Miguel Sanches

Es ist kein schöner Gedanke. Ihn zu verdrängen, ist menschlich.

Aber dann wird man drastisch daran erinnert, dass wir auf einer Insel der

Seligen leben: Dass der Rechtsstaat weltweit die Ausnahme ist. Woanders gilt es

zwar nicht als legal, aber doch als legitim, einen Staatsfeind um die Ecke zu

bringen. So einer war Zelimkhan Khangoshvili, der Georgier, der im August mitten

in Berlin ermordet wurde. Hingerichtet. Wer Wladimir Putin zuhört oder

nachliest, was ihm in Paris dazu einfiel, wird den Verdacht nicht los, dass der

russische Präsident den Lauf der Dinge billigt und nachgerade rechtfertigt. Die

Bluttat belastet das Verhältnis zu Russland schwer. Es ist gut, dass der

Generalbundesanwalt ermittelt, die Bundesregierung mit der Ausweisung von zwei

Diplomaten ein Zeichen setzt und unsere Behörden unaufhörlich Fragen stellen.

