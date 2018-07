BERLINER MORGENPOST: Der Gewinner ist Putin / Leitartikel von Michael Backfisch

Der Gipfel in Helsinki wird als denkwürdige

Verbrüderungs-Show in die Geschichtsbücher eingehen. Trump liebt die

Rituale der Machtpolitik. Und er hat ein Faible für Autokraten, die

einfach durchregieren können. Trump hat erneut sein seltsames

Selbstverständnis als vermeintlicher Weltenretter zur Schau gestellt.

Das ist gefährlicher Narzissmus – und naiv dazu. Mit seinem

Bulldozerkurs gegen die EU, seinem Elefant-im-Porzellanladen-Auftritt

bei der Nato hat der US-Präsident Putin das auf dem Silbertablett

überreicht, was dieser seit Jahren vergeblich versucht hatte: die

Schwächung des Westens. Deshalb ist der Kremlchef der Gewinner von

Helsinki. Die EU hat nur eine Chance, wenn sie Geschlossenheit zeigt

sowie politisch, wirtschaftlich und militärisch noch stärker wird.

