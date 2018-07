BERLINER MORGENPOST: Gut angelegte Milliarden / Kommentar von Andreas Abel

Berlin gibt viel Geld für seine Wissenschaftsbauten

aus. In einem 2017 geschlossenen „Investitionspakt“ hat der Senat

zugesagt, in den kommenden zehn Jahren rund 1,3 Milliarden Euro in

die staatlichen Hochschulen zu stecken. Rechnet man das

Universitätsklinikum Charité hinzu, sollen es sogar 2,1 Milliarden

Euro werden. Wohlgemerkt, nur im Baubereich. Nun sollen noch einmal

gut 150 Millionen Euro pro Jahr für weitere Sanierungen hinzukommen,

und das sogar 15 Jahre lang. Die Aussagen eines Gutachtens zum

Instandsetzungsbedarf an den Hochschulen sind sinnvoll. Die

rot-rot-grüne Koalition sollte sie ernst nehmen und das Geld

bereitstellen – zumindest den Löwenanteil. Es wäre gut angelegt, denn

Wissenschaft, Forschung und Lehre sind wichtige Standortfaktoren für

unsere Stadt.

