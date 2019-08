BERLINER MORGENPOST: Der Senator muss eingreifen – Kommentar von Gilbert Schomaker

Der rot-rot-grüne Senat will Genossenschaften

helfen, Häuser in Berlin zu kaufen, damit die Mieter langfristig

geschützt sind. Zehn Prozent will er dazugeben, wenn Genossenschaften

Immobilien erwerben. Das klingt erst einmal gut. Aber rechnet sich

das auch?

Bisher ist es so, dass die Genossenschaften sich vom Kauf teurer

Immobilien fernhalten. Weil aber Häuser politisch unbedingt in

Mieterhand sollen, wird nun ein wirtschaftlich hochriskantes Modell

aufgelegt.

Treibende Kraft ist der Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt

(Grüne). Einer eigens ins Leben gerufenen Genossenschaft „Diese eG“

werden Häuser per Vorkaufsrecht zugeschanzt, obwohl unklar ist, ob

die Genossen die Refinanzierung stemmen können. Notfalls muss halt

noch mal Steuergeld nachgeschossen werden.

Berlins Finanzsenator ist gefordert: Matthias Kollatz (SPD) muss

diesen Deal stoppen. Im Sinne der Steuerzahler, im Sinne eines

wirtschaftlichen Umgangs mit dem Geld der Berliner. Es ist nicht die

Zeit für wirtschaftliche Experimente.

