BERLINER MORGENPOST: Die SPD muss neu denken / Leitartikel von Philipp Neumann zur Zukunft der Sozialdemokraten

Peer Steinbrück hat eine beeindruckende Karriere

als Beamter und als Minister hinter sich. Seine Versuche aber, sich

in politische Spitzenämter wählen oder sich darin bestätigen zu

lassen, gingen dagegen schief: 2005 erzielte er das damals

schlechteste SPD-Ergebnis bei einer Landtagswahl in

Nordrhein-Westfalen. 2013 verlor er als Kanzlerkandidat die

Bundestagswahl haushoch gegen die Union. Dass nun ausgerechnet

Steinbrück zu wissen glaubt, wie die SPD aus der Krise kommen könnte,

wirkt schräg. Steinbrücks Rat, die SPD brauche einen deutschen

„Bernie Sanders, nur 30 Jahre jünger“, ist leicht dahingesprochen.

Aber erstens hat die SPD keinen so knorrigen Typen wie den linken

amerikanischen Senator Sanders, der beinahe gegen Donald Trump

kandidiert hätte. Und zweitens waren es nicht nur Sanders– linke

Thesen, die junge Amerikaner faszinierten, sondern gerade auch sein

Alter und seine Erfahrung. Außerdem: Am Ende war auch Sanders ein

Verlierer, denn die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten hieß

Hillary Clinton. Abgesehen davon erweckt Steinbrück den fatalen

Eindruck, die SPD müsse nur das Personal auswechseln und ihre Thesen

etwas zuspitzen, um wieder Wahlen gewinnen zu können. Doch das ist zu

kurz gedacht. Politik funktioniert anders als Fußball, wo die Trainer

bei Misserfolg gefeuert werden. Denn die SPD hat ja durchaus Erfolg.

Sie hat in diesen – und in den vorangegangenen – Koalitionsvertrag

jede Menge sozialdemokratische Wünsche hineinverhandelt. Gemerkt hat

das kaum jemand, noch nicht einmal die eigenen GroKo-Gegner.

Vielleicht liegt das an unverständlichen Begriffen wie

„Brückenteilzeit“ oder „Teilhabechancengesetz“. Vielleicht muss die

SPD auch mehr zu ihren eigenen Erfolgen stehen. Oder

leidenschaftlicher Politik machen. Geräuschlos arbeitende Minister

wie Heiko Maas oder Hubertus Heil reißen die Leute nicht von den

Sitzen. Doch das ist nicht das eigentliche Problem der SPD. Das

Problem ist: Die Partei hat kein Profil und keine große Geschichte

mehr, die sie erzählen kann. Ihre Kernkompetenz war früher die

Sozialpolitik. Doch der deutsche Sozialstaat ist mittlerweile so

perfekt, dass man ihn kaum noch perfekter machen kann. Mit der

klassischen Sozialpolitik der vergangenen Jahrzehnte, die hier noch

eine kleine Verbesserung bringt und dort noch etwas mehr Geld, kommt

die SPD nicht mehr weiter – erst recht nicht auf dem Höhepunkt eines

wirtschaftlichen Booms mit Vollbeschäftigung. Die Grünen stehen für

Umwelt- und Klimaschutz; ihnen trauen die Bürger zu, Probleme der

Zukunft zu lösen. Die AfD wettert gegen den Euro und gegen

Flüchtlinge; bei ihr können Wähler Frust loswerden. Aber wofür steht

heute die SPD? Die Partei muss ihren Wählern nicht nur erklären

können, wie sie preiswert wohnen oder sogar eigene Immobilien kaufen

können. Sie muss erklären können, ob und wie Industriearbeitsplätze

erhalten bleiben. Sie muss vor allem aber die Angst vor dem

Jobverlust durch Globalisierung, Digitalisierung und Migration nehmen

können, dazu die Angst vor Altersarmut. Das ist eine ganze Menge.

Aber das sind die Anforderungen an eine Sozialpolitik im 21.

Jahrhundert. Sie ließen sich erfüllen, wenn die SPD über das

sozialpolitische Klein-Klein hinausschauen würde. Sie muss sich

trauen, große Teile des bisher vor allem über Beiträge finanzierten

Sozialstaats neu zu denken. Ansätze dafür gibt es, aber sie kommen

über tagesaktuelle Zwischenrufe nicht hinaus. Was der SPD deshalb am

meisten fehlt, ist der Mut, neue Wege zu gehen.

