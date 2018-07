BERLINER MORGENPOST: Ein Anfang, mehr nicht / Leitartikel von Thomas Fülling

Am Mittwochvormittag hat es die S-Bahn-Nutzer der

Stadtbahnlinien erwischt. Gleich auf drei S-Bahn-Linien kam es zu

Zugausfällen. Der Unmut der Fahrgäste ist nun auch in der

Konzernzentrale der Deutschen Bahn angekommen. Am Mittwoch nun wurde

eine groß angelegte „Qualitätsoffensive S-Bahn plus“ angekündigt.

Ziel: mehr Pünktlichkeit, Qualität und Service. Allerdings: Das

Programm wird selbst bei Erfolg bei Weitem nicht alle Probleme lösen.

Vor allem die großen Herausforderungen der Zukunft nicht. Das

Nahverkehrssystem ist in vielen Bereichen am Ende der Kapazität. Gute

Ideen für Verbesserungen gibt es seit mehr als zwei Jahrzehnten. Doch

aus Angst, am Ende auf der Rechnung sitzen zu bleiben, schieben

sowohl die Bahn als auch der Senat notwendige Entscheidungen für die

Milliarden-Investitionen vor sich her.

