BERLINER MORGENPOST: Feinde der Demokratie / Kommentar von Ulrich Kraetzer

Wenn Extremisten befürchten, in der

Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, suchen sie die nächstbeste

Provokation. Rechtsextremisten können dabei immer häufiger auf den

Beifall aus der viel beschworenen „Mitte der Gesellschaft“ hoffen.

Womit wir bei der jüngsten Internet-Veröffentlichung der NPD wären.

Einige Parteikader inszenieren sich in einem Video, das in Berliner

S-Bahnen gedreht wurde, als „Bürgerwehr“. Die Idee ist nicht neu, und

ihr Charme besteht – aus Sicht der Extremisten – darin, dass es erst

mal unverfänglich, ja sogar unterstützenswert wirkt, wenn

vermeintlich couragierte Menschen ihren Mitbürgern zur Seite stehen.

Tatsächlich aber ist der Aufruf ein Aufruf zum Hass und eine

Agitation gegen den Rechtsstaat.

